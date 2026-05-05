Ronaldo lại trở thành tâm điểm của những lời chỉ trích

  • Thứ ba, 5/5/2026 14:00 (GMT+7)
Siêu sao người Bồ Đào Nha hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội sau thất bại của Al-Nassr dù vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn cao.

Cristiano Ronaldo đối mặt làn sóng hoài nghi tại Saudi Arabia sau trận thua 1-3 của Al Nassr trước Al Qadsiah hôm 4/5. Kết quả này không chỉ chấm dứt chuỗi 16 chiến thắng liên tiếp, mà còn khiến cuộc đua vô địch từ có nhiều lợi thế trở nên căng thẳng ở giai đoạn cuối mùa.

Sau vòng đấu, Al Nassr vẫn đứng đầu bảng, nhưng lợi thế thu hẹp đáng kể. Al Hilal có thể rút ngắn cách biệt xuống còn 2 điểm nếu thắng trận đá bù. Đáng chú ý, hai đội sẽ đối đầu trực tiếp vào ngày 13/5, trong trận cầu được xem là ''chung kết'' của mùa giải.

Trong thất bại trước Al Qadsiah, Ronaldo có một trong những màn trình diễn mờ nhạt nhất mùa giải. Điều này khiến một bộ phận CĐV Al Nassr không hài lòng, đặc biệt khi đội bóng bước vào giai đoạn quyết định.

Dẫu vậy, phong độ tổng thể của Ronaldo vẫn rất ấn tượng. Anh ghi 27 bàn sau 33 trận trên mọi đấu trường mùa 2025/26 này, trong đó có 25 bàn tại Saudi Pro League. Thành tích này giúp anh đứng thứ ba trong danh sách vua phá lưới, sau Julian Quinones (29 bàn) và Ivan Toney (27 bàn).

Công tâm mà nói, trận thua vừa qua cũng chỉ là tai nạn nếu nhìn tổng thể về phong độ trong mùa giải của tiền đạo này.

Những con số cho thấy Ronaldo vẫn là trụ cột của Al Nassr, nhưng tranh luận lúc này không chỉ dừng ở bàn thắng. Vấn đề nằm ở tầm ảnh hưởng trong lối chơi, nhất là ở các trận đấu lớn. Khi đội bóng gặp khó, vai trò của một thủ lĩnh như Ronaldo được kỳ vọng nhiều hơn, cả trong tổ chức lối chơi lẫn khả năng tạo khác biệt.

Giữa áp lực gia tăng, Ronaldo vẫn hướng đến hai mục tiêu lớn. Anh muốn đạt thể trạng tốt nhất cho FIFA World Cup 2026, đồng thời chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Hiện tại, Ronaldo đã có 971 bàn và cần thêm 29 pha lập công để chạm đến dấu mốc lịch sử.

Tranh cãi càng nóng lên khi Luiz Felipe Scolari nhận định Ronaldo không đạt đến đẳng cấp như Lionel Messi hay Ronaldinho, dù vẫn đánh giá cao tinh thần thi đấu của anh.

Ở tuổi 41, Ronaldo không còn ở đỉnh cao phong độ như trước. Nhưng trong suốt sự nghiệp, anh luôn quen với áp lực từ búa rìu dư luận. Ngoài trận đấu với Al Hilal, đội bóng của ngôi sao người Bồ Đào Nha còn trận chung kết AFC Champions League Two với đối thủ Gamba Osaka hôm 17/5. Cơ hội ăn 2 vẫn còn nguyên và người hâm mộ có quyền trông chờ vào câu trả lời đanh thép của siêu tiền đạo người Bồ Đào Nha.

Thái Viên

