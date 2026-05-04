Ronaldo nhạt nhòa, Al Nassr nhận trái đắng tại Saudi Pro League

  • Thứ hai, 4/5/2026 04:09 (GMT+7)
Rạng sáng 4/5, Al Nassr thua Al Qadsiah 1-3 ở vòng 31 giải vô địch quốc gia Saudi Arabia.

Al Nassr rơi điểm số quan trọng.

Chuỗi 20 trận thắng của Al Nassr bị chặn đứng đúng vào thời điểm nhạy cảm nhất của mùa giải. Thất bại tan nát trước đội bóng đứng thứ 4 khiến Cristiano Ronaldo cùng đồng đội đứng trước nguy cơ bị Al Hilal vượt mặt.

Lúc này, Al Nassr dẫn đầu giải Saudi Arabia với 79 điểm, hơn Al Hilal 5 điểm nhưng đá nhiều hơn một trận. Nếu Al Hilal toàn thắng cả 4 trận còn lại của mùa giải, bao gồm cả màn đối đầu trực tiếp với Al Nassr vào ngày 13/5, ngôi vương sẽ thuộc về đội bóng của Karim Benzema

Ronaldo cùng đồng đội chỉ còn biết tự trách, khi đã không thể hiện được bản lĩnh ở những thời khắc quyết định. Trong chuyến làm khách tại sân vận động Prince Saud bin Jalawi, lão tướng người Bồ Đào Nha có màn trình diễn nhạt nhòa, thậm chí không có nổi một lần đưa bóng đi trúng đích.

Bàn thắng duy nhất ở phút 39 của Joao Felix là không đủ để giúp Al Nassr tránh khỏi thất bại thứ 3 liên tiếp trên sân nhà của Al Qadsiah.

Trận derby Riyadh lúc 1h ngày 13/5 sẽ là chung kết của mùa giải. Nếu không thể giành ít nhất một điểm, mùa giải thảm họa sẽ lại hiện hữu trước mắt Ronaldo và đồng đội.

Bảng xếp hạng Saudi Pro League 2025/26 hiện tại.
Ronaldo nhảy múa Cristiano Ronaldo có màn ăn mừng cuồng nhiệt khi Al Nassr thắng Al Ahli 2-0 thuộc vòng 30 Saudi Pro League hôm 30/4.

Duy Anh

  Karim Benzema

    Karim Benzema

    Karim Benzema là cầu thủ bóng đá người Pháp đang thi đấu cho Real Madrid thuộc giải La Liga và đội tuyển Pháp. Anh đá ở vị trí tiền đạo.

    • Ngày sinh: 19/12/1987
    • Nơi sinh: Lyon, Pháp
    • Chiều cao: 1.87 m

