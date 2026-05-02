Dàn ngôi sao hưởng đãi ngộ khổng lồ ở Saudi Arabia

  • Thứ bảy, 2/5/2026 09:13 (GMT+7)
Cristiano Ronaldo, Karim Benzema hay Riyad Mahrez là những cầu thủ được trả mức lương cao nhất tại Saudi Pro League hiện tại.

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) đứng đầu danh sách với mức lương khoảng 3,49 triệu bảng/tuần. Siêu sao người Bồ Đào Nha không chỉ là cầu thủ hưởng lương cao nhất Saudi Pro League mà còn thuộc nhóm cao nhất thế giới.
Xếp ngay sau Ronaldo là Karim Benzema, người bỏ túi khoảng 1,97 triệu bảng/tuần khi thi đấu cho Al-Hilal. Chủ nhân Quả bóng Vàng 2022 tiếp tục khẳng định giá trị thương hiệu và đẳng cấp tại Trung Đông.
Riyad Mahrez (Al-Ahli) xếp thứ ba với khoảng 874.000 bảng/tuần. Cựu sao Manchester City là nhân tố chủ lực trong lối chơi tấn công của đội.
Sadio Mane (Al-Nassr) đứng thứ tư với mức lương 670.000 bảng/tuần. Anh là đối tác quan trọng trên hàng công cùng Cristiano Ronaldo.
Kalidou Koulibaly (Al-Hilal) nhận khoảng 581.000 bảng/tuần. Trung vệ này là một trong những hậu vệ hưởng lương cao nhất thế giới hiện nay.
Ivan Toney (Al-Ahli) kiếm khoảng 427.000 bảng/tuần. Thương vụ này cho thấy sức hút tài chính mạnh mẽ của giải đấu với các ngôi sao từ Premier League.
Sergej Milinkovic-Savic (Al-Hilal) nhận khoảng 418.000 bảng/tuần. Anh là trụ cột quan trọng trong đội hình đầy tham vọng của Al-Hilal.
Duy Luân

ronaldo Cristiano Ronaldo Karim Benzema Saudi Arabia

