Trung vệ Việt kiều Mouillon vào tầm ngắm CLB CAHN và Ninh Bình

CAHN và Ninh Bình đang trong cuộc đua “giành chữ ký” của trung vệ Việt kiều người Pháp, Julien Mouillon để chuẩn bị cho mùa giải 2026/27.

Theo thông tin của Tri Thức - Znews, trung vệ Julien Mouillon lọt vào tầm ngắm của hai ông lớn V.League là CAHN và Ninh Bình. HLV Mano Polking của CAHN theo dõi Mouillon trong thời gian dài và đánh giá cao khả năng của cầu thủ sinh năm 1997.

Nhà cầm quân mang hai dòng máu Đức-Brazil muốn bổ sung một trung vệ giàu thể lực, có kinh nghiệm thi đấu ổn định, nhằm hoàn thiện hệ thống phòng ngự của CAHN cho các mục tiêu lớn phía trước.

Không chỉ CAHN và Ninh Bình, Đà Nẵng cũng được cho là đã đưa Mouillon vào danh sách theo dõi. Tuy nhiên, trong bối cảnh CAHN đang sở hữu lợi thế về tham vọng và vị thế, đội bóng ngành công an được đánh giá có nhiều cơ hội hơn trong thương vụ này.

Nguồn tin của Tri Thức - Znews cho biết, ngày 14/5, Mouillon sẽ cùng vợ bay sang Việt Nam để trực tiếp tìm hiểu môi trường bóng đá trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Đây được xem là bước đi thận trọng, bởi cầu thủ này chưa từng thi đấu ngoài châu Âu.

Ở khía cạnh chuyên môn, Mouillon được đánh giá là mẫu trung vệ hiện đại. Anh cao 1,85 mét, thuận chân phải, có thể chơi tốt ở cả vị trí trung vệ lẫn tiền vệ phòng ngự. Trưởng thành từ lò đào tạo Fréjus Saint-Raphaël, cầu thủ này sớm được đôn lên đội một từ năm 2015 và duy trì vị trí trong nhiều mùa giải.

Thi đấu chủ yếu tại National 2 - giải hạng tư Pháp, Mouillon tích lũy nền tảng thể lực dồi dào cùng khả năng tranh chấp tay đôi ấn tượng. Anh cũng có 10 lần ra sân tại Cúp Quốc gia Pháp, qua đó làm quen với những trận đấu có cường độ và áp lực cao. Tổng thời gian thi đấu gần 13.000 phút cho thấy sự ổn định hiếm có của trung vệ này.

Một chi tiết quan trọng khác là Mouillon mang hai quốc tịch Việt Nam và Pháp. Nghĩa là, nếu hoàn tất thủ tục pháp lý, anh có thể đăng ký thi đấu như cầu thủ nội tại V.League. Điều này không chỉ giúp các CLB tiết kiệm suất Việt kiều mà còn mở ra cơ hội để cầu thủ này được cân nhắc ở tuyển Việt Nam trong tương lai.

Ở thời điểm hiện tại, CAHN đang dẫn đầu V.League với 51 điểm và tràn trề cơ hội vô địch. Nếu đăng quang, đội bóng của HLV Mano Polking sẽ giành vé dự AFC Champions League Elite và giải các CLB Đông Nam Á mùa tới. Còn Ninh Bình cũng nuôi tham vọng chen chân ra đấu trường châu lục, đặc biệt thông qua Cúp Quốc gia.

Trước đó, những cái tên như Cao Pendant Quang Vinh, Kevin Phạm Ba hay Adou Minh đã ít nhiều khẳng định giá trị, tạo tiền đề để các đội bóng tiếp tục tìm kiếm những mảnh ghép tương tự.