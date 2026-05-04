Ronaldo chỉ nghĩ tới phụ nữ

HLV kỳ cựu Fabio Capello vừa có những chia sẻ thẳng thắn về nhiều câu chuyện hậu trường đáng chú ý trong thời gian dẫn dắt Real Madrid.

Nhìn lại sự nghiệp thi đấu, Capello khẳng định cầu thủ hay nhất ông từng sát cánh là Gianni Rivera. Ông cũng dành lời khen cho Johan Cruyff, gọi huyền thoại người Hà Lan là phi thường trên sân cỏ và rất giỏi khi làm HLV, dù không quên nhận xét cá tính có phần kiêu ngạo.

Khi chuyển sang sự nghiệp huấn luyện, Capello nhắc tới những cái tên từng làm việc cùng mình. Ông cho rằng Antonio Cassano và Mario Balotelli là hai ví dụ điển hình của tài năng lớn nhưng không phát triển đúng tiềm năng vì thiếu kỷ luật.

Đáng chú ý nhất là câu chuyện liên quan tới Ronaldo Nazario trong thời gian dẫn dắt Real Madrid. Capello kể lại cuộc đối thoại khi tiền đạo Brazil mới gia nhập đội bóng. Từ mức 84 kg khi vô địch World Cup, Ronaldo tăng lên 94 kg. Theo chiến lược gia người Italy, đây là dấu hiệu của sự sa sút chuyên nghiệp.

Capello không ngần ngại gọi Ronaldo là "thủ lĩnh tiêu cực", cho rằng anh tập luyện thiếu nghiêm túc và ảnh hưởng xấu tới đồng đội. Cuối cùng, ông cùng ban lãnh đạo quyết định loại tiền đạo này khỏi đội hình.

Khi Ronaldo chuyển tới AC Milan, Capello cũng thẳng thắn trao đổi với Chủ tịch Silvio Berlusconi. Ông cảnh báo rằng dù là cầu thủ giỏi, Ronaldo không phải tấm gương tốt khi thường xuyên xuất hiện ở hộp đêm, tăng cân và "chỉ nghĩ tới phụ nữ".

Khi còn là cầu thủ ở tuổi đôi mươi và ngôi sao của tuyển Brazil, Ronaldo nổi tiếng về việc "trốn trại". Thời điểm thi đấu ở Hà Lan trong màu áo PSV Eindhoven, anh cũng thường xuyên cặp kè với những cô gái lạ.