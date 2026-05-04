Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ronaldo chỉ nghĩ tới phụ nữ

  • Thứ hai, 4/5/2026 16:24 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

HLV kỳ cựu Fabio Capello vừa có những chia sẻ thẳng thắn về nhiều câu chuyện hậu trường đáng chú ý trong thời gian dẫn dắt Real Madrid.

Nhiều bóng hồng xuất hiện trong cuộc đời Ronaldo.

Nhìn lại sự nghiệp thi đấu, Capello khẳng định cầu thủ hay nhất ông từng sát cánh là Gianni Rivera. Ông cũng dành lời khen cho Johan Cruyff, gọi huyền thoại người Hà Lan là phi thường trên sân cỏ và rất giỏi khi làm HLV, dù không quên nhận xét cá tính có phần kiêu ngạo.

Khi chuyển sang sự nghiệp huấn luyện, Capello nhắc tới những cái tên từng làm việc cùng mình. Ông cho rằng Antonio Cassano và Mario Balotelli là hai ví dụ điển hình của tài năng lớn nhưng không phát triển đúng tiềm năng vì thiếu kỷ luật.

Đáng chú ý nhất là câu chuyện liên quan tới Ronaldo Nazario trong thời gian dẫn dắt Real Madrid. Capello kể lại cuộc đối thoại khi tiền đạo Brazil mới gia nhập đội bóng. Từ mức 84 kg khi vô địch World Cup, Ronaldo tăng lên 94 kg. Theo chiến lược gia người Italy, đây là dấu hiệu của sự sa sút chuyên nghiệp.

Capello không ngần ngại gọi Ronaldo là "thủ lĩnh tiêu cực", cho rằng anh tập luyện thiếu nghiêm túc và ảnh hưởng xấu tới đồng đội. Cuối cùng, ông cùng ban lãnh đạo quyết định loại tiền đạo này khỏi đội hình.

Khi Ronaldo chuyển tới AC Milan, Capello cũng thẳng thắn trao đổi với Chủ tịch Silvio Berlusconi. Ông cảnh báo rằng dù là cầu thủ giỏi, Ronaldo không phải tấm gương tốt khi thường xuyên xuất hiện ở hộp đêm, tăng cân và "chỉ nghĩ tới phụ nữ".

Ronaldo "béo" tài năng nhưng có cuộc sống phóng túng bên ngoài sân cỏ. Khi còn là cầu thủ ở tuổi đôi mươi và ngôi sao của tuyển Brazil, Ronaldo nổi tiếng về việc "trốn trại". Thời điểm thi đấu ở Hà Lan trong màu áo PSV Eindhoven, anh cũng thường xuyên cặp kè với những cô gái lạ.

Mbappe gây tranh cãi

Sự xuất hiện của Kylian Mbappe chỉ 12 phút trước giờ bóng lăn trận đấu giữa Real Madrid và Espanyol tại vòng 34 La Liga gây ra làn sóng tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ.

10 giờ trước

Real Madrid chưa cho Barcelona vô địch

Rạng sáng 4/5, Vinicius tỏa sáng với cú đúp bàn thắng giúp Real Madrid hạ Espanyol 2-0 ở vòng 34 La Liga.

15 giờ trước

Mbappe làm dậy sóng Real Madrid

Real Madrid mất gần 1/3 lực lượng ở trận gặp Espanyol vào rạng sáng 4/5, trong khi hình ảnh Kylian Mbappe nghỉ dưỡng giữa lúc đội khủng hoảng càng thổi bùng tranh cãi.

26:1547 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Ronaldo Cristiano Ronaldo Ronaldo

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý