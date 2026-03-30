Italy thấp hơn Bosnia, nhưng không lép vế

Trước 90 phút quyết định tại Zenica ở chung kết play-off World Cup 2026, Italy đối mặt bất lợi thể hình nhưng không đánh mất niềm tin vào cách chơi của mình.

Tuyển Italy không có thể hình lý tưởng so với Bosnia.

Nhìn vào những con số, Italy có lý do để lo. Chiều cao trung bình của nam giới Bosnia là 183,9 cm, trong khi Italy chỉ đạt 177,8 cm. Khoảng cách gần 6 cm không chỉ là dữ liệu khô khan, mà là lợi thế có thể nhìn thấy rõ trong các pha tranh chấp, đặc biệt ở một trận đấu mang tính “được ăn cả, ngã về không”.

Những người Bosnia cao kều

Zenica vì thế hứa hẹn là nơi Italy phải đối diện nhiều hơn là áp lực khán đài. Bosnia sở hữu nền tảng thể hình đến từ khu vực dãy Alps Dinaric, nơi nổi tiếng với những con người cao lớn. Điều đó phản ánh trực tiếp lên đội hình của họ.

Trên hàng công, Edin Dzeko cao 1,93 m, một trung phong điển hình cho lối chơi bóng bổng. Người đá cặp Demirovic cũng đạt 1,85 m, đủ để tạo ra sức ép thường trực lên hàng thủ đối phương. Đây là cặp tiền đạo không chỉ biết ghi bàn, mà còn biết cách biến mỗi pha bóng dài thành cơ hội.

Nhưng nếu chỉ nhìn vào chiều cao để dự đoán cục diện, đó là cách tiếp cận đơn giản hóa bóng đá.

Italy không thấp đến mức bị áp đảo hoàn toàn. Bastoni và Mancini đều chạm ngưỡng 1,90 m, trong khi Calafiori cũng đạt 1,88 m. Đây là những con số đủ để Azzurri duy trì sự cân bằng trong các pha không chiến.

Edin Dzeko là mũi nhọn nguy hiểm nhất của Bosnia.

Quan trọng hơn, họ hiểu Dzeko. Bastoni và Mancini từng sát cánh cùng tiền đạo này tại Inter, còn Calafiori có thời gian ở Roma. Sự quen thuộc này không đảm bảo vô hiệu hóa hoàn toàn Dzeko, nhưng giúp Italy có cơ sở để kiểm soát những tình huống nguy hiểm.

Vấn đề lớn hơn của Italy nằm ở tuyến giữa. Những cái tên như Politano, Barella hay Dimarco không vượt trội về chiều cao. Tonali và Locatelli cũng không tạo ra khác biệt rõ rệt về thể hình so với đối thủ.

Trong một trận đấu mà Bosnia có thể chủ động đẩy bóng dài và tận dụng sức mạnh, khu trung tuyến Italy dễ trở thành điểm chịu áp lực. Ngay cả khi Cristante được sử dụng, sự cải thiện về chiều cao cũng không đáng kể.

Điều đó buộc Italy phải chơi theo cách của mình. Dưới thời HLV Rino Gattuso, đội bóng này không xây dựng bản sắc dựa trên thể hình, mà dựa vào tổ chức và sự chính xác trong từng pha bóng.

Bảy bàn thắng bằng đầu kể từ khi Gattuso nắm quyền là chi tiết đáng chú ý. Nó cho thấy Italy không hề yếu trong các tình huống bóng bổng, dù không sở hữu đội hình cao lớn vượt trội. Khả năng chọn vị trí, thời điểm băng cắt và cách dàn xếp tình huống mới là yếu tố tạo khác biệt.

Italy không cần thắng Bosnia bằng chiều cao. Họ cần thắng bằng cách chơi.

Zenica là bài kiểm tra bản lĩnh

Sân Zenica không lớn, nhưng nổi tiếng với bầu không khí khắc nghiệt. Hơn 13.000 khán giả có thể biến nơi đây thành áp lực liên tục trong suốt trận đấu. Với Bosnia, đây là lợi thế tinh thần rõ ràng.

Nhưng với Italy, đó lại là bài kiểm tra quen thuộc. "Azzurri" không xa lạ với những trận đấu căng thẳng. Điều họ cần là giữ được sự tỉnh táo trong 90 phút, nơi mỗi sai lầm đều có thể phải trả giá bằng tấm vé World Cup.

Thắng Bosnia, tuyển Italy sẽ giành vé dự World Cup 2026.

Tại Coverciano, Italy chuẩn bị cho trận đấu này với sự tập trung tối đa. Không có chỗ cho thử nghiệm. Không có không gian cho sai số. Đây là trận đấu mà mọi chi tiết đều mang tính quyết định.

Chênh lệch chiều cao là điều có thật. Bosnia có lợi thế. Nhưng bóng đá không chỉ được định đoạt bằng thể hình. Một pha chọn vị trí đúng, một tình huống xử lý chuẩn xác hay một khoảnh khắc lạnh lùng trước khung thành có thể thay đổi tất cả.

Italy bước vào trận đấu với sự bất lợi nhìn thấy được. Nhưng cũng chính trong hoàn cảnh đó, bản lĩnh và cách chơi mới là thứ định đoạt kết cục.

Zenica sẽ là nơi phơi bày mọi giới hạn. Và cũng là nơi Italy phải chứng minh rằng, trong bóng đá, cao hơn không đồng nghĩa với chiến thắng.