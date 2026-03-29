Italy gây tranh cãi trước chung kết play-off World Cup

Hành động ăn mừng khi xác định đối thủ khiến tuyển Italy vấp phải phản ứng dữ dội từ phía Bosnia trước trận play-off quyết định.

Tuyển Italy cách VCK World Cup 2026 một trận thắng nữa.

Bầu không khí trước chung kết play-off World Cup 2026 giữa Italy và Bosnia bất ngờ nóng lên từ một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội. Sau khi đánh bại Bắc Ireland, các cầu thủ Italy vào phòng trong sân Bergamo theo dõi hiệp phụ, cũng như loạt luân lưu giữa Wales và Bosnia qua điện thoại.

Máy quay ghi lại khoảnh khắc một nhóm cầu thủ Italy ăn mừng khi biết Bosnia là đối thủ tiếp theo. Hình ảnh này nhanh chóng gây tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng phản ứng đó thể hiện sự thiếu tôn trọng, bởi Bosnia bị xem là đối thủ "dễ chịu" hơn so với Wales.

Thực tế, Italy vừa trải qua một trận đấu căng thẳng và giành chiến thắng nhờ các bàn thắng của Sandro Tonali và Moise Kean. Cảm xúc sau trận đấu vẫn còn dâng cao. Tuy nhiên, cách thể hiện của các cầu thủ xứ sở mỳ ống vẫn khiến phía Bosnia không hài lòng.

Phản ứng từ Bosnia đến rất nhanh. Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên bày tỏ sự phẫn nộ và gọi hành động của Italy là kiêu ngạo. Tâm lý này càng làm tăng sức nóng cho trận đấu diễn ra vào ngày 1/4 tại Zenica.

Cựu tiền vệ Miralem Pjanic, người từng thi đấu nhiều năm tại Italy, cũng lên tiếng. Anh khẳng định Bosnia sẽ tạo ra một bầu không khí đặc biệt trên sân nhà. Theo Pjanic, trận đấu tới không chỉ là bóng đá, mà sẽ là một cuộc chiến về tinh thần và cảm xúc. Anh nhấn mạnh rằng Italy sẽ phải đối mặt với môi trường thi đấu rất khắc nghiệt.

Ở chiều ngược lại, hậu vệ Federico Dimarco lên tiếng giải thích trong buổi họp báo. Cầu thủ của Inter cho biết phản ứng trong đoạn video chỉ mang tính bản năng. Anh khẳng định đội tuyển Italy chỉ đơn giản theo dõi loạt sút luân lưu để biết đối thủ tiếp theo.

Dimarco cũng nói rõ rằng anh chúc mừng Edin Dzeko ngay sau trận và không hề có ý thiếu tôn trọng Bosnia. Khi được hỏi về nhận định "kiêu ngạo", hậu vệ này cho rằng Italy không có lý do gì để tỏ ra như vậy, nhất là khi đội tuyển vắng mặt ở 2 kỳ World Cup gần nhất.

Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Italy, ông Andrea Abodi cũng lên tiếng nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Ông cho rằng đó chỉ là phản ứng của các cầu thủ vừa kết thúc trận đấu và không mang ý nghĩa khiêu khích. Theo ông, đây là tranh cãi không cần thiết.

Dù vậy, những diễn biến vừa qua khiến trận đấu tại Zenica trở nên căng thẳng hơn. Sân vận động với sức chứa hơn 13.000 chỗ ngồi được dự báo sẽ tạo ra bầu không khí rất nóng. Với cả 2 đội, đây không chỉ là trận đấu quyết định vé dự World Cup, mà còn là thử thách về bản lĩnh trước áp lực từ khán đài.

Italy trên đôi chân của Tonali Sandro Tonali mang đến sự cân bằng và sức sống cho tuyến giữa Italy, trở thành điểm tựa giúp "Azzurri" duy trì nhịp chơi và kiểm soát thế trận.