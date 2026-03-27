Nực cười các cầu thủ Italy ăn mừng vì gặp Bosnia

Ngay sau khi Italy thắng trước Bắc Ireland tại trận bán kết play-off World Cup 2026, các cầu thủ Italy ăn mừng khi biết đối thủ tại chung kết.

Các cầu thủ Italy đã phóng tầm mắt quá xa.

Đài truyền hình Rai Sport ghi lại cảnh một nhóm các cầu thủ Italy, nổi bật là Federico Dimarco và Pio Esposito, tụ tập đông đúc quanh chiếc máy tính bảng của thủ thành Guglielmo Vicario. Họ đang nín thở theo dõi loạt sút luân lưu cân não tại Cardiff. Ngay khi Kerim Alajbegovic thực hiện thành công quả phạt đền quyết định giúp Bosnia loại bỏ xứ Wales, nhóm tuyển thủ áo thiên thanh ăn mừng ngay trên sân như thể chính thức giành vé dự World Cup.

Hành động bộc phát này lập tức vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ cựu danh thủ và nay là bình luận viên Lele Adani trên sóng truyền hình Rai 1. Ông không giấu nổi sự bức xúc khi cho rằng việc ăn mừng lộ liễu như vậy là quá thiếu nghiêm túc và làm tước đi sự tập trung cần thiết của toàn đội.

Theo ông, những màn ăn mừng rực rỡ nhất nên được để dành trọn vẹn cho ngày 31/3, sau khi trận chung kết thực sự khép lại. Nhìn sâu hơn vào vấn đề, sự hân hoan thái quá của các cầu thủ Italy đang bộc lộ một tư duy vô cùng ngây thơ và cực kỳ chủ quan trước chướng ngại vật cuối cùng ngăn cách họ với World Cup 2026.

Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa

Nguyên nhân sâu xa khiến đội bóng áo thiên thanh thở phào nhẹ nhõm phần lớn xuất phát từ thói quen đong đếm sức mạnh qua những con số trên bảng xếp hạng FIFA. Về mặt lý thuyết trên giấy tờ, một đội tuyển quốc gia xếp hạng 71 thế giới như Bosnia tạo ra cảm giác dễ nuốt hơn rất nhiều so với một đại diện đang ở vị trí thứ 35 như xứ Wales.

Thêm vào đó, những thất bại tủi hổ với tỷ số 0-3 và 1-4 trước đội tuyển Na Uy ở vòng loại để lại một vết thương tâm lý cực kỳ sâu sắc cho người Italy. Các học trò của HLV Gennaro Gattuso dường như đã mang một nỗi e ngại rất lớn khi phải đối đầu với các đội bóng mang đậm phong cách Anh. Xứ Wales, với dàn hào thủ đang chinh chiến hằng tuần tại môi trường Premier League giàu tốc độ và va chạm, chính là một thế lực tiêu biểu cho trường phái mà Italy muốn né tránh nhất.

Tuy vậy, việc đánh giá thấp Bosnia thực chất lại là một sai lầm chết người về mặt nhận thức chiến thuật. Nếu đội tuyển Italy từng bị vắt kiệt sức bởi lối đá thể lực của Na Uy, họ càng phải cẩn trọng gấp bội trước đối thủ vùng Balkan.

Dưới bàn tay nhào nặn tài tình HLV Sergej Barbarez, cựu tiền đạo lừng danh từng nhiều năm chinh chiến tại Bundesliga, Bosnia được xây dựng thành một khối thép thực sự với chiều cao trung bình của toàn đội lên tới 1,85 m. Họ bù đắp những thiếu sót về sự hào nhoáng bằng khả năng tranh chấp tay đôi rực lửa và những pha không chiến vô cùng dũng mãnh.

Sơ đồ 4-4-2 quen thuộc luôn có thể linh hoạt biến đổi thành 3-5-2 ngay trong lúc bóng lăn, kết hợp với các đường chuyền dọc trực diện để tạo ra những đòn phản công chớp nhoáng. Những tiền vệ trung tâm như Benjamin Tahirovic hay Armin Gigovic luôn được giao nhiệm vụ cày ải miệt mài, pressing liên tục để bóp nghẹt khu vực giữa sân của đối phương. Lối chơi cậy sức này hoàn toàn vạm vỡ và đáng sợ không thua kém bất kỳ đội bóng Bắc Âu nào.

Bosnia có những cầu thủ từng dự World Cup còn Italy thì không.

Italy chưa biết người, biết ta

Sự tự mãn của người Italy càng bộc lộ rõ sự nguy hiểm khi đặt lên bàn cân so sánh về nền tảng kinh nghiệm và mức độ thấu hiểu đối thủ. Phần lớn dàn sao áo thiên thanh hiện tại đều thi đấu loanh quanh trong biên giới quốc nội, ít có cơ hội va chạm ở các giải đấu quốc tế khác nên sự am hiểu về nền bóng đá Bosnia gần như bằng không.

Ở chiều ngược lại, Bosnia đang nắm giữ những quân bài tẩy cực kỳ chất lượng, những người đang trực tiếp hít thở bầu không khí tại giải đấu Serie A mỗi dịp cuối tuần. Những nhân tố phòng ngự như Sead Kolasinac thuộc biên chế Atalanta hay Tarik Muharemovic của Sassuolo chính là những cuốn từ điển sống, giúp ban huấn luyện Bosnia bắt bài lối chơi và nắm bắt rõ từng thói quen nhỏ nhất của các tuyển thủ Italy.

Ngoài ra, cầu thủ nguy hiểm nhất là lão tướng Edin Dzeko cũng có nhiều năm chinh chiến tại Serie A.

Chặng đường đến với vòng chung kết tổ chức tại Bắc Mỹ vào mùa hè này vẫn còn một chướng ngại vật khổng lồ phía trước. Trận đấu diễn ra vào ngày 31/3 sẽ là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất, để xem liệu những nụ cười ăn mừng sớm qua chiếc màn hình máy tính bảng của các cầu thủ Italy là sự tự tin có cơ sở, hay lại là khúc dạo đầu cho một nỗi đau tột cùng khác của nền bóng đá xứ sở hình chiếc ủng sau 12 năm vắng mặt tại World Cup.