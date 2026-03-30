Quyết định tranh cãi trước trận cầu 'sinh tử' của Italy

Quyết định bổ nhiệm trọng tài bắt chính trận chung kết tranh vé play-off World Cup 2026 của UEFA khiến cổ động viên Italy lo lắng.

Ông Clement Turpin điều hành trận đấu quyết định của Italy.

Ngày 29/3, UEFA chỉ định trọng tài người Pháp, Clement Turpin, điều khiển trận play-off giữa Italy và Bosnia & Herzegovina diễn ra tại Zenica. Quyết định nhanh chóng làm dấy lên sự lo lắng trong nội bộ cũng như người hâm mộ đội tuyển Italy.

Ông Turpin không phải cái tên xa lạ với "Azzurri". Trọng tài này từng bắt chính trận bán kết play-off World Cup 2022, khi Italy thua sốc Bắc Macedonia ngay trên sân nhà. Thất bại đó khiến Italy lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ 2 liên tiếp, để lại nỗi ám ảnh kéo dài đến hiện tại.

Ở lần tái ngộ này, ông Turpin sẽ làm việc cùng tổ trọng tài người Pháp gồm 2 trợ lý Nicolas Danos và Benjamin Pages. Phòng VAR được điều hành bởi ông Jerome Brisard cùng trợ lý Willy Delajod, trong khi trọng tài thứ 4 là người Tây Ban Nha, Jose Maria Sanchez.

Dù vậy, nếu nhìn một cách khách quan, thành tích của Italy dưới sự điều khiển của ông Turpin không hoàn toàn tiêu cực. Trong 5 trận ông cầm còi, Italy thắng 3, lần lượt trước các đối thủ gồm Uruguay, Ba Lan và Israel. "Azzurri" thậm chí không để thủng lưới bàn nào trong các trận đấu này.

Tuy nhiên, trước tính chất sống còn của trận đấu sắp tới, mọi chi tiết dù nhỏ đều có thể trở thành áp lực. Với Italy, đội sẽ phải vượt qua rào cản tâm lý mang tên Turpin để giành tấm vé vớt dự World Cup 2026.

Italy trên đôi chân của Tonali Sandro Tonali mang đến sự cân bằng và sức sống cho tuyến giữa Italy, trở thành điểm tựa giúp "Azzurri" duy trì nhịp chơi và kiểm soát thế trận.