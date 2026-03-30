Khi nào Ronaldo giải nghệ?

Ở tuổi 41, Cristiano Ronaldo tiếp tục duy trì phong độ ổn định trong màu áo Al Nassr và tuyển Bồ Đào Nha.

HLV Roberto Martinez cho rằng yếu tố quyết định việc Ronaldo dừng lại không nằm ở sự lão hoá cơ thể. Theo ông, điều quan trọng nhất là trạng thái tinh thần. Khi còn động lực thi đấu và khát khao chiến thắng, Ronaldo chưa có lý do để giải nghệ.

Theo lý giải của HLV người Tây Ban Nha, thời điểm Ronaldo giải nghệ sẽ đến khi chính anh quyết định dừng lại. "Người ta thường nghĩ cơ thể sẽ khiến cầu thủ dừng lại. Nhưng thực tế thứ quyết định là suy nghĩ trong đầu. Ronaldo chưa đưa ra lựa chọn đó ở tuổi 40 hay 41. Một cầu thủ đỉnh cao được định nghĩa bởi tinh thần và sự bền bỉ", Martinez chia sẻ.

Sự bền bỉ của Ronaldo đến từ tính chuyên nghiệp. Anh duy trì chế độ tập luyện nghiêm ngặt, chú trọng phục hồi và kiểm soát thể trạng. Điều đó giúp kéo dài sự nghiệp ở đẳng cấp cao. Hợp đồng hiện tại của Ronaldo còn hiệu lực đến năm 2027 và anh hoàn toàn có thể tiếp tục thi đấu sau mốc này.

Trong màu áo đội tuyển, Ronaldo vẫn là đầu tàu. Ba năm gần nhất, anh ghi 25 bàn sau 30 trận. Ngoài yếu tố chuyên môn, tinh thần cống hiến của Ronaldo cũng được đánh giá cao. Tiền đạo này luôn sẵn sàng phục vụ khi không gặp chấn thương.

Với 226 trận và 143 bàn cho Bồ Đào Nha, Ronaldo giữ những kỷ lục gần như không thể bị xô đổ. Ronaldo đang hướng đến kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp, điều chưa từng có trong lịch sử bóng đá nam.

Kỳ World Cup cuối cùng cho Ronaldo? World Cup 2026 có thể lần xuất hiện cuối cùng của Cristiano Ronaldo ở sân khấu lớn nhất, qua đó khép lại hành trình huyền thoại cùng tuyển Bồ Đào Nha.