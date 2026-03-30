Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Khi nào Ronaldo giải nghệ?

  • Thứ hai, 30/3/2026 00:00 (GMT+7)
Ở tuổi 41, Cristiano Ronaldo tiếp tục duy trì phong độ ổn định trong màu áo Al Nassr và tuyển Bồ Đào Nha.

Ronaldo vẫn khao khát thi đấu ở tuổi 41.

HLV Roberto Martinez cho rằng yếu tố quyết định việc Ronaldo dừng lại không nằm ở sự lão hoá cơ thể. Theo ông, điều quan trọng nhất là trạng thái tinh thần. Khi còn động lực thi đấu và khát khao chiến thắng, Ronaldo chưa có lý do để giải nghệ.

Theo lý giải của HLV người Tây Ban Nha, thời điểm Ronaldo giải nghệ sẽ đến khi chính anh quyết định dừng lại. "Người ta thường nghĩ cơ thể sẽ khiến cầu thủ dừng lại. Nhưng thực tế thứ quyết định là suy nghĩ trong đầu. Ronaldo chưa đưa ra lựa chọn đó ở tuổi 40 hay 41. Một cầu thủ đỉnh cao được định nghĩa bởi tinh thần và sự bền bỉ", Martinez chia sẻ.

Sự bền bỉ của Ronaldo đến từ tính chuyên nghiệp. Anh duy trì chế độ tập luyện nghiêm ngặt, chú trọng phục hồi và kiểm soát thể trạng. Điều đó giúp kéo dài sự nghiệp ở đẳng cấp cao. Hợp đồng hiện tại của Ronaldo còn hiệu lực đến năm 2027 và anh hoàn toàn có thể tiếp tục thi đấu sau mốc này.

Trong màu áo đội tuyển, Ronaldo vẫn là đầu tàu. Ba năm gần nhất, anh ghi 25 bàn sau 30 trận. Ngoài yếu tố chuyên môn, tinh thần cống hiến của Ronaldo cũng được đánh giá cao. Tiền đạo này luôn sẵn sàng phục vụ khi không gặp chấn thương.

Với 226 trận và 143 bàn cho Bồ Đào Nha, Ronaldo giữ những kỷ lục gần như không thể bị xô đổ. Ronaldo đang hướng đến kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp, điều chưa từng có trong lịch sử bóng đá nam.

Mourinho nói về sức mạnh của Bồ Đào Nha khi không có Ronaldo

Không có Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho đánh giá tuyển Bồ Đào Nha mất đi sự nguy hiểm và trở nên dễ bị tổn thương hơn.

5 giờ trước

Pique: Messi vĩ đại nhất, Ronaldo là 'cỗ máy'

Gerard Pique đánh giá Lionel Messi nhỉnh hơn Cristiano Ronaldo về tài năng, nhưng thừa nhận không ai làm việc chăm chỉ như siêu sao người Bồ Đào Nha.

7 giờ trước

Hàng công Bồ Đào Nha bất lực trong ngày vắng Ronaldo

Sáng 29/3, Mexico và Bồ Đào Nha tạo ra nhiều cơ hội nhưng thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm, khép lại trận giao hữu với tỷ số 0-0.

14 giờ trước

Kỳ World Cup cuối cùng cho Ronaldo? World Cup 2026 có thể lần xuất hiện cuối cùng của Cristiano Ronaldo ở sân khấu lớn nhất, qua đó khép lại hành trình huyền thoại cùng tuyển Bồ Đào Nha.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

Ronaldo Cristiano Ronaldo Roberto Martinez Cristiano Ronaldo Bồ Đào Nha Al Nassr

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý