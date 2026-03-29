Pique: Messi vĩ đại nhất, Ronaldo là 'cỗ máy'

Gerard Pique đánh giá Lionel Messi nhỉnh hơn Cristiano Ronaldo về tài năng, nhưng thừa nhận không ai làm việc chăm chỉ như siêu sao người Bồ Đào Nha.

Pique là một trong số ít cầu thủ chơi cùng cả Messi lẫn Cristiano Ronaldo. Anh sát cánh với Ronaldo tại MU, sau đó trở thành trụ cột bên cạnh Messi ở Barcelona.

Trong cuộc phỏng vấn với The Late Run, cựu trung vệ người Tây Ban Nha đưa ra quan điểm rõ ràng: "Với tôi, Messi là vĩ đại nhất thế giới. Tôi chưa từng thấy ai có trình độ như vậy. Nhưng Cristiano là một cỗ máy. Anh ấy làm việc không ngừng mỗi ngày".

Pique nhấn mạnh sự khác biệt nằm ở cách tiếp cận. Theo Pique, Ronaldo nổi bật ở tinh thần tập luyện và khát khao vươn tới đỉnh cao. "Tôi chưa từng thấy ai chuẩn bị kỹ lưỡng như Cristiano. Anh ấy luôn muốn trở thành người giỏi nhất", Pique chia sẻ.

Dù vậy, cựu trung vệ Barcelona vẫn đặt Messi ở vị trí số một nếu xét về tài năng thuần túy. "Tôi chọn Messi là người hay nhất, còn Cristiano đứng ngay phía sau. Họ là 2 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử", anh nói.

Pique cũng khẳng định bản thân may mắn khi được chơi cùng cả 2. Theo anh, mỗi người mang đến một giá trị khác nhau. "Cristiano có thể làm tốt mọi thứ, còn Messi là tài năng thiên bẩm. Bạn chọn ai phụ thuộc vào điều bạn coi trọng hơn", Pique kết luận.

Hiện Ronaldo và Messi cùng tuyển Bồ Đào Nha và Argentina hướng tới kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Với CR7, áp lực lớn hơn khi anh chưa vô địch World Cup như Leo.

