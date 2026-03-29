Chủ tịch Perez chấp nhận đề nghị của Ronaldo

Siêu sao sinh năm 1985 gửi gắm con trai sang lò đào tạo trẻ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Cristiano Ronaldo đích thân yêu cầu Florentino Perez cho phép con trai mình, Cristiano Jr, được tập luyện tại Học viện Real Madrid. "Chủ tịch Real Madrid ngay lập tức chấp thuận vì mối quan hệ của họ rất tốt", ESPN đưa tin.

Sau khi được bố tác động, Ronaldo Jr xuất hiện trong buổi tập luyện của đội trẻ tại La Fabrica. Georgina Rodriguez cũng có mặt trên khán đài. Sao trẻ sinh năm 2010 vẫn còn hợp đồng với Al Nassr và việc chuyển đến Real Madrid trong tương lai gần đang được xem xét.

Con trai Ronaldo được tập luyện ở điều kiện tốt bậc nhất.

Ronaldo Jr gia nhập học viện Al Nassr từ cuối năm 2022, khi Cristiano Ronaldo chuyển sang Saudi Arabia thi đấu. Trước đó, cầu thủ trẻ từng kinh qua các lò đào tạo MU và Juventus, tiếp tục đi theo hành trình quen thuộc của người cha nổi tiếng.

Ở cấp độ đội tuyển, Ronaldo Jr. lựa chọn khoác áo Bồ Đào Nha. Cậu ra mắt đội U15 trong năm 2025 và tiếp tục phát triển trong hệ thống đào tạo trẻ của bóng đá nước này.

Việc Real Madrid mở cửa thử việc cho Ronaldo Jr. cũng kéo theo những đồn đoán về khả năng gia đình Ronaldo trở lại Madrid. Tuy nhiên, đây mới là bước thử nghiệm ban đầu.

Tương lai của cầu thủ trẻ phụ thuộc vào quá trình đánh giá chuyên môn trong thời gian tới. Tháng 6 năm nay, Ronaldo Jr. sẽ bước sang tuổi 16, đủ điều kiện thi đấu ở cấp độ trẻ cao hơn. Nếu được ký hợp đồng, đây sẽ là bước ngoặt đáng chú ý trong hành trình phát triển sự nghiệp thi đấu của con trai nhà Ronaldo.

