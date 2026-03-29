Hàng công Bồ Đào Nha bất lực trong ngày vắng Ronaldo

Sáng 29/3, Mexico và Bồ Đào Nha tạo ra nhiều cơ hội nhưng thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm, khép lại trận giao hữu với tỷ số 0-0.

Trận đấu căng thẳng hơn tính chất của một cuộc giao hữu.

Mexico và Bồ Đào Nha mang đến thế trận giàu tốc độ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội chủ nhà nhập cuộc chủ động hơn khi liên tục gây sức ép về phía khung thành Rui Silva.

Ngay phút 4, Gutierrez tung cú dứt điểm đầu tiên nhưng bóng đập người hậu vệ đối phương và bị phá ra.

Bồ Đào Nha không mất nhiều thời gian để đáp trả. Phút 14, Joao Felix xử lý kỹ thuật trong vòng cấm rồi tâng bóng về góc xa, nhưng bóng lại đi vọt xà. Trước đó, một sai lầm trong đường chuyền về của hàng thủ Mexico buộc thủ môn Rangel phải băng ra giải nguy.

Những phút tiếp theo chứng kiến thế trận đôi công. Mexico triển khai bóng khá mạch lạc, song các tình huống quyết định lại thiếu chính xác. Gallardo khống chế hỏng trong pha băng xuống thuận lợi, còn Jimenez nhiều lần bị thổi việt vị khi đang có cơ hội.

Bên phía Bồ Đào Nha, cơ hội rõ rệt nhất đến ở phút 27. Conceicao và Bruno Fernandes phối hợp tốt trước khi Ramos dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc. Tiền đạo này sau đó còn có một pha bỏ lỡ đáng tiếc khi sút hụt bóng từ cự ly gần.

Hiệp hai diễn ra với thế trận không đổi. Bruno Fernandes thử vận may bằng cú sút xa ở phút 48 nhưng không trúng đích. Bồ Đào Nha gia tăng sức ép với sự cơ động của Neto bên cánh phải, song các quả tạt đều thiếu độ chính xác.

Mexico cũng có cơ hội rõ ràng để định đoạt trận đấu. Phút 79, sai lầm của thủ môn Bồ Đào Nha suýt khiến họ trả giá, nhưng bóng đi ra ngoài. Ngay sau đó, Gonzalez có cơ hội đánh đầu cận thành trong tư thế không bị kèm, nhưng lại đưa bóng đi chệch khung thành.

Trong ngày thiếu vắng Ronaldo, Bồ Đào Nha tỏ ra kém sắc bén ở khâu dứt điểm. Mexico cũng không tận dụng được những cơ hội tốt nhất của mình. Hai đội đành chấp nhận kết thúc trận giao hữu với kết quả không bàn thắng.

Vào ngày 1/4, Bồ Đào Nha tiếp tục có trận giao hữu gặp Mỹ, còn Mexico đối đầu Bỉ.

