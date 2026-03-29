Mourinho nói về sức mạnh của Bồ Đào Nha khi không có Ronaldo

  • Chủ nhật, 29/3/2026 19:14 (GMT+7)
Không có Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho đánh giá tuyển Bồ Đào Nha mất đi sự nguy hiểm và trở nên dễ bị tổn thương hơn.

Bồ Đào Nha không thể ghi bàn trước Mexico trong ngày Ronaldo vắng mặt.

Trận hòa 0-0 trước Mexico trên sân Azteca để lại nhiều tranh luận quanh sức mạnh của tuyển Bồ Đào Nha khi thiếu vắng Cristiano Ronaldo. Dù vẫn có trong tay nhiều trụ cột như Bruno Fernandes, Joao Cancelo hay Vitinha, đại diện châu Âu không tạo được sức ép đủ lớn lên đối thủ.

Chính điều này khiến HLV Jose Mourinho lên tiếng. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho rằng đội tuyển quê nhà trở nên "bình thường" khi không có Ronaldo trên sân.

"Loại Ronaldo khỏi đội hình, Bồ Đào Nha trông như một đội bóng tầm trung", Mourinho nhận định. Ông nhấn mạnh rằng sự khác biệt không chỉ nằm ở chuyên môn, mà còn ở tác động tâm lý mà siêu sao này tạo ra.

Trong bối cảnh một bộ phận người hâm mộ từng kêu gọi giảm vai trò của Ronaldo, Mourinho phản bác quan điểm này bằng chính trận đấu với Mexico. Theo ông, việc Ronaldo vắng mặt khiến đối thủ không còn cảm thấy bị đe dọa.

"Người ta nói đừng gọi cậu ấy nữa. Hôm nay, cậu ấy không thi đấu và bạn đã thấy kết quả. Không có mối nguy hiểm, không có sự e dè từ phía đối thủ", ông nói.

Trận hòa trước Mexico vì thế không chỉ là một kết quả giao hữu đơn thuần. Nó mở ra câu hỏi về sự phụ thuộc của Bồ Đào Nha vào Ronaldo, ngay cả khi đội hình hiện tại sở hữu nhiều ngôi sao đang chơi bóng ở đẳng cấp cao.

Ở tuổi ngoài 40, Ronaldo vẫn là điểm tựa đặc biệt ở cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Trước đó, HLV Roberto Martinez cũng thẳng thắn thừa nhận Ronaldo vẫn là gương mặt quan trọng cho Bồ Đào Nha bất chấp việc anh vừa chạm mốc 41 tuổi.

Sau thời gian điều trị chấn thương gân kheo tại Tây Ban Nha, Ronaldo trở lại Saudi Arabia và nhanh chóng tham gia các buổi tập cùng Al Nassr. Tiền đạo 41 tuổi đăng tải hình ảnh tập luyện với cường độ cao, cho thấy quá trình hồi phục đang tiến triển tích cực.

Pique: Messi vĩ đại nhất, Ronaldo là 'cỗ máy'

Gerard Pique đánh giá Lionel Messi nhỉnh hơn Cristiano Ronaldo về tài năng, nhưng thừa nhận không ai làm việc chăm chỉ như siêu sao người Bồ Đào Nha.

3 giờ trước

Hàng công Bồ Đào Nha bất lực trong ngày vắng Ronaldo

Sáng 29/3, Mexico và Bồ Đào Nha tạo ra nhiều cơ hội nhưng thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm, khép lại trận giao hữu với tỷ số 0-0.

10 giờ trước

Chủ tịch Perez chấp nhận đề nghị của Ronaldo

Siêu sao sinh năm 1985 gửi gắm con trai sang lò đào tạo trẻ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

13 giờ trước

Kỳ World Cup cuối cùng cho Ronaldo? World Cup 2026 có thể lần xuất hiện cuối cùng của Cristiano Ronaldo ở sân khấu lớn nhất, qua đó khép lại hành trình huyền thoại cùng tuyển Bồ Đào Nha.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

