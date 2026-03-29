Mourinho nói về sức mạnh của Bồ Đào Nha khi không có Ronaldo

Không có Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho đánh giá tuyển Bồ Đào Nha mất đi sự nguy hiểm và trở nên dễ bị tổn thương hơn.

Bồ Đào Nha không thể ghi bàn trước Mexico trong ngày Ronaldo vắng mặt.

Trận hòa 0-0 trước Mexico trên sân Azteca để lại nhiều tranh luận quanh sức mạnh của tuyển Bồ Đào Nha khi thiếu vắng Cristiano Ronaldo. Dù vẫn có trong tay nhiều trụ cột như Bruno Fernandes, Joao Cancelo hay Vitinha, đại diện châu Âu không tạo được sức ép đủ lớn lên đối thủ.

Chính điều này khiến HLV Jose Mourinho lên tiếng. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho rằng đội tuyển quê nhà trở nên "bình thường" khi không có Ronaldo trên sân.

"Loại Ronaldo khỏi đội hình, Bồ Đào Nha trông như một đội bóng tầm trung", Mourinho nhận định. Ông nhấn mạnh rằng sự khác biệt không chỉ nằm ở chuyên môn, mà còn ở tác động tâm lý mà siêu sao này tạo ra.

Trong bối cảnh một bộ phận người hâm mộ từng kêu gọi giảm vai trò của Ronaldo, Mourinho phản bác quan điểm này bằng chính trận đấu với Mexico. Theo ông, việc Ronaldo vắng mặt khiến đối thủ không còn cảm thấy bị đe dọa.

"Người ta nói đừng gọi cậu ấy nữa. Hôm nay, cậu ấy không thi đấu và bạn đã thấy kết quả. Không có mối nguy hiểm, không có sự e dè từ phía đối thủ", ông nói.

Trận hòa trước Mexico vì thế không chỉ là một kết quả giao hữu đơn thuần. Nó mở ra câu hỏi về sự phụ thuộc của Bồ Đào Nha vào Ronaldo, ngay cả khi đội hình hiện tại sở hữu nhiều ngôi sao đang chơi bóng ở đẳng cấp cao.

Ở tuổi ngoài 40, Ronaldo vẫn là điểm tựa đặc biệt ở cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Trước đó, HLV Roberto Martinez cũng thẳng thắn thừa nhận Ronaldo vẫn là gương mặt quan trọng cho Bồ Đào Nha bất chấp việc anh vừa chạm mốc 41 tuổi.

Sau thời gian điều trị chấn thương gân kheo tại Tây Ban Nha, Ronaldo trở lại Saudi Arabia và nhanh chóng tham gia các buổi tập cùng Al Nassr. Tiền đạo 41 tuổi đăng tải hình ảnh tập luyện với cường độ cao, cho thấy quá trình hồi phục đang tiến triển tích cực.

