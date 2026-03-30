Barca bức xúc vì chấn thương của Raphinha

CLB xứ Catalonia phản ứng mạnh sau khi Raphinha dính chấn thương khi làm nhiệm vụ tuyển Brazil.

Raphinha gặp chấn thương trong đợt tập trung đội tuyển.

Raphinha gặp chấn thương trong đợt tập trung đội tuyển, khiến Barcelona không giấu được sự bức xúc. Vấn đề không nằm ở cá nhân, mà ở cách bóng đá hiện tại vận hành.

Theo thông tin ban đầu, Raphinha sẽ phải nghỉ từ 4 đến 5 tuần. Điều này khiến anh lỡ khoảng 5 trận tại La Liga và đặc biệt là không thể góp mặt ở tứ kết Champions League gặp Atletico Madrid. Đây là tổn thất lớn với Barcelona khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định.

Trong nội bộ CLB, phản ứng rất rõ ràng. Barcelona không đổ lỗi cho Raphinha. Cầu thủ này không bị cho là thi đấu quá sức. Đội bóng cũng không chỉ trích ban huấn luyện tuyển Brazil, khi anh được rút ra ngay sau khi có dấu hiệu chấn thương.

Sự bức xúc được hướng vào lịch thi đấu. Barcelona cho rằng việc tổ chức các trận quốc tế vào thời điểm mùa giải cấp CLB chỉ còn hai tháng là không hợp lý. Những đội tuyển còn mục tiêu World Cup có thể cần thi đấu, nhưng không phải tất cả đều như vậy.

Một yếu tố khác khiến CLB không hài lòng là địa điểm thi đấu. Trận Brazil gặp Pháp diễn ra tại Boston (Mỹ), trong khi phần lớn cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu. Việc phải di chuyển quãng đường dài khiến thể trạng bị ảnh hưởng.

Barcelona cho rằng các yếu tố thương mại đang được đặt lên trên sức khỏe cầu thủ. Nếu trận đấu được tổ chức tại châu Âu, áp lực di chuyển sẽ giảm đáng kể.

Trước chấn thương, Raphinha là một trong những cầu thủ có phong độ tốt nhất của đội. Anh ghi 5 bàn trong 3 trận gần nhất, gồm hat-trick vào lưới Sevilla và cú đúp trước Newcastle tại Champions League.

Việc mất Raphinha ở giai đoạn then chốt khiến Barcelona gặp khó trong cuộc đua danh hiệu. Tuy nhiên, phản ứng của CLB cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở một chấn thương, mà còn là hệ quả từ lịch thi đấu ngày càng dày đặc.