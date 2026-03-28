Cú sốc với Barcelona

Chấn thương gân kheo khiến Raphinha phải rời xa sân cỏ 5 tuần, đẩy Barcelona vào thế khó trước chuỗi trận quyết định của mùa giải.

Tiền đạo người Brazil dính chấn thương trong hiệp một trận giao hữu giữa Brazil và Pháp tại sân Gillette (Mỹ) rạng sáng 27/3. Anh rời sân ngay sau giờ nghỉ. Cuộc kiểm tra y tế xác nhận tổn thương gân kheo chân phải. Raphinha sẽ trở lại Barcelona để điều trị và chỉ có thể tái xuất sớm nhất vào tháng 5.

Đây là tổn thất lớn với đội bóng xứ Catalonia trong giai đoạn then chốt. Barcelona sắp đối đầu Atletico Madrid 3 lần trong thời gian ngắn, bao gồm 1 trận tại La Liga và 2 lượt tứ kết Champions League. Ở giải quốc nội, họ dẫn trước Real Madrid 4 điểm và cần duy trì lợi thế trong cuộc đua vô địch.

Tại Champions League, Barcelona sẽ tiếp Atletico ở lượt đi trên sân nhà ngày 8/4, trước khi làm khách tại Madrid ngày 14/4. Nếu đi tiếp, họ có thể chạm trán Arsenal hoặc Sporting Lisbon ở bán kết diễn ra vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5. Với tiến độ hồi phục hiện tại, Raphinha nhiều khả năng vắng mặt toàn bộ loạt trận này.

Mùa giải năm nay, cầu thủ 29 tuổi ghi 19 bàn sau 31 trận. Tuy nhiên, vấn đề thể trạng tiếp tục đeo bám anh. Đây là lần thứ 3 Raphinha gặp chấn thương gân kheo chân phải, sau các đợt nghỉ dài từ tháng 9 đến tháng 11 và thêm một giai đoạn ngắn đầu năm.

Sự vắng mặt của Raphinha mở ra cơ hội cho Marcus Rashford ở hành lang trái. Bên cạnh đó, HLV Hansi Flick vẫn còn nhiều phương án xoay tua như Dani Olmo, Fermin Lopez hay Ferran Torres. Joao Cancelo và Roony Bardghji cũng có thể được cân nhắc tùy theo diễn biến lực lượng.

Trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc, Barcelona sẽ phải tìm lời giải nhanh nếu không muốn cú sảy chân xảy ra đúng thời điểm quyết định.

Barcelona đang có trong tay bộ 3 'MSN' mới Sự bùng nổ của Lamine Yamal, Robert Lewandowski và Raphinha mang đến cho Barcelona bộ 3 nguyên tử mới đủ sức hủy diệt bất kỳ đối thủ nào.