Raphinha chấn thương cơ, rời sân ngay hiệp một

Raphinha tiếp tục khiến ban huấn luyện tuyển Brazil và CLB Barcelona phải lo lắng khi gặp vấn đề thể lực trong trận giao hữu với Pháp. Tiền đạo này chỉ thi đấu hết hiệp một trước khi được thay ra, sau khi cảm thấy khó chịu ở vùng đùi phải.

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Brazil, Raphinha sẽ được tiến hành kiểm tra y tế trong hôm nay để xác định mức độ chấn thương. Đây là bước đánh giá quan trọng nhằm xác định khả năng ra sân của cầu thủ này trong thời gian tới.

Trước mắt, khả năng Raphinha góp mặt trong trận đấu giữa Brazil và Croatia tại Orlando vào tuần tới là không cao. Đây là tổn thất đáng kể với HLV Carlo Ancelotti trong bối cảnh đội bóng đang trong giai đoạn chuẩn bị lực lượng.

Thực tế, vấn đề cơ bắp không phải chuyện mới với Raphinha. Cầu thủ của Barcelona vừa trải qua giai đoạn phải nghỉ thi đấu vì chấn thương tương tự. Anh từng rời sân ngay sau hiệp một ở trận gặp Elche tại La Liga, trước khi vắng mặt ở các trận đấu với Albacete (Cúp Nhà Vua), Mallorca (La Liga) và Atletico Madrid (bán kết lượt đi Cúp Nhà Vua).

Việc tái phát chấn thương cơ khiến tình trạng thể lực của Raphinha trở thành dấu hỏi. Trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc, nguy cơ quá tải là điều không thể bỏ qua, đặc biệt với những cầu thủ thường xuyên thi đấu ở cường độ cao.

Barcelona cũng sẽ theo dõi sát sao kết quả kiểm tra của Raphinha, bởi bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch nhân sự của đội bóng trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.