Cờ đến tay Rashford

Chấn thương của Raphinha mở ra cơ hội quyết định cho Marcus Rashford trong cuộc đua giành tương lai tại Barcelona.

Rashford bước vào giai đoạn then chốt của mùa giải khi Barcelona mất Raphinha khoảng 5 tuần vì chấn thương. Cánh trái gần như bỏ trống và tiền đạo người Anh trở thành lựa chọn thay thế trực tiếp.

Ngay từ đầu, Rashford không phải cái tên bất khả xâm phạm trong đội hình. Anh thường chỉ được sử dụng như một phương án dự phòng khi Raphinha vắng mặt. Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại thay đổi hoàn toàn. Chuỗi trận sắp tới khả năng sẽ trao cho Rashford suất đá chính liên tục. Đây là cơ hội tốt nhất để anh chứng minh giá trị.

HLV Hansi Flick đánh giá cao tiềm năng của Rashford, nhưng cũng yêu cầu rất khắt khe. Nhà cầm quân người Đức muốn cầu thủ này cải thiện khả năng phòng ngự, tăng cường sự ổn định và năng nổ hơn khi không có bóng. Theo Flick, Rashford vẫn thiên về những khoảnh khắc bùng nổ thay vì duy trì ảnh hưởng xuyên suốt trận đấu.

Thực tế, Rashford có mùa giải không tệ. Anh ghi 10 bàn và có 13 kiến tạo sau 39 trận trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, sự thiếu ổn định khiến anh mất dần vị trí thời gian gần đây, khi chỉ thi đấu 28 phút trong 4 trận gần nhất. Sự thăng hoa của Raphinha trước đó cũng khiến cơ hội của Rashford bị thu hẹp.

Barcelona đánh giá tích cực màn trình diễn của tiền đạo người Anh, dù vậy tương lai của anh chưa được đảm bảo. Chủ tịch Joan Laporta được cho là muốn đàm phán lại với MU, hướng tới phương án mượn thêm một mùa thay vì kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro.

Điều đó đồng nghĩa Rashford phải tự quyết định số phận. Phần còn lại của mùa giải trở thành phép thử cuối cùng với Rashford. Nếu không thể hiện đủ tốt, viễn cảnh trở lại MU với tương lai bấp bênh là điều Rashford không hề mong muốn.

Highlights Bournemouth 2-2 MU Rạng sang 21/3, Manchester United đánh mất lợi thế ở những phút cuối và chấp nhận chia điểm với Bournemouth ở vòng 31 Premier League.

