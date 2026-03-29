Cờ đến tay Rashford

  • Chủ nhật, 29/3/2026 18:31 (GMT+7)
Chấn thương của Raphinha mở ra cơ hội quyết định cho Marcus Rashford trong cuộc đua giành tương lai tại Barcelona.

Rashford hứa hẹn có cơ hội ra sân nhiều hơn tại Barca.

Rashford bước vào giai đoạn then chốt của mùa giải khi Barcelona mất Raphinha khoảng 5 tuần vì chấn thương. Cánh trái gần như bỏ trống và tiền đạo người Anh trở thành lựa chọn thay thế trực tiếp.

Ngay từ đầu, Rashford không phải cái tên bất khả xâm phạm trong đội hình. Anh thường chỉ được sử dụng như một phương án dự phòng khi Raphinha vắng mặt. Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại thay đổi hoàn toàn. Chuỗi trận sắp tới khả năng sẽ trao cho Rashford suất đá chính liên tục. Đây là cơ hội tốt nhất để anh chứng minh giá trị.

HLV Hansi Flick đánh giá cao tiềm năng của Rashford, nhưng cũng yêu cầu rất khắt khe. Nhà cầm quân người Đức muốn cầu thủ này cải thiện khả năng phòng ngự, tăng cường sự ổn định và năng nổ hơn khi không có bóng. Theo Flick, Rashford vẫn thiên về những khoảnh khắc bùng nổ thay vì duy trì ảnh hưởng xuyên suốt trận đấu.

Thực tế, Rashford có mùa giải không tệ. Anh ghi 10 bàn và có 13 kiến tạo sau 39 trận trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, sự thiếu ổn định khiến anh mất dần vị trí thời gian gần đây, khi chỉ thi đấu 28 phút trong 4 trận gần nhất. Sự thăng hoa của Raphinha trước đó cũng khiến cơ hội của Rashford bị thu hẹp.

Barcelona đánh giá tích cực màn trình diễn của tiền đạo người Anh, dù vậy tương lai của anh chưa được đảm bảo. Chủ tịch Joan Laporta được cho là muốn đàm phán lại với MU, hướng tới phương án mượn thêm một mùa thay vì kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro.

Điều đó đồng nghĩa Rashford phải tự quyết định số phận. Phần còn lại của mùa giải trở thành phép thử cuối cùng với Rashford. Nếu không thể hiện đủ tốt, viễn cảnh trở lại MU với tương lai bấp bênh là điều Rashford không hề mong muốn.

Ferran Torres có thể trở thành chìa khóa giúp MU và Barcelona tháo gỡ những khó khăn trong thương vụ Marcus Rashford.

15 giờ trước

MU có kế hoạch táo bạo với Rashford

MU được cho là sẵn sàng bán tiền đạo Marcus Rashford cho các đối thủ Premier League, trong lúc chờ động thái chính thức từ Barcelona.

11:13 27/3/2026

Barca tìm ra cách để có Rashford

Barcelona sẵn sàng hy sinh Ferran Torres để mua đứt Marcus Rashford trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

10:57 25/3/2026

Highlights Bournemouth 2-2 MU Rạng sang 21/3, Manchester United đánh mất lợi thế ở những phút cuối và chấp nhận chia điểm với Bournemouth ở vòng 31 Premier League.

Đào Trần

    Đọc tiếp

    MU quan tam 2 cau thu Real Madrid hinh anh

    MU quan tâm 2 cầu thủ Real Madrid

    1 giờ trước 19:00 29/3/2026

    0

    MU được cho là chuẩn bị gửi lời đề nghị trị giá 120 triệu euro để chiêu mộ bộ đôi Nico Paz và Eduardo Camavinga từ Real Madrid.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

