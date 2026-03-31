Italy đối mặt 'địa ngục' Zenica trong trận quyết định vé World Cup

Tuyển Bosnia biến Zenica thành chảo lửa, sẵn sàng tạo áp lực cực lớn lên Italy.

Sân Bilino Polje tại Zenica tiếp tục được chọn làm nơi diễn ra trận đấu giữa Bosnia và Italy ở chung kết play-off World Cup.

Sau loạt trận bán kết play-off đầy căng thẳng, cuộc đối đầu giữa Italy và Bosnia & Herzegovina trở thành tâm điểm khi hai đội cạnh tranh tấm vé dự World Cup 2026. Trong khi Italy vượt qua Bắc Ireland, Bosnia giành quyền đi tiếp sau loạt luân lưu trước Wales.

Italy đến Bosnia trong điều kiện không thuận lợi. Thời tiết khắc nghiệt với tuyết, mưa và nhiệt độ thấp buộc đội bóng của HLV Rino Gattuso phải lùi lịch tập. UEFA cũng không cho phép Italy tập luyện tại Zenica trước trận. Đội chỉ có một buổi kiểm tra sân ngắn, gần như không có sự chuẩn bị quen thuộc.

Sân Bilino Polje tại Zenica tiếp tục được chọn làm nơi diễn ra trận đấu. Đây là “pháo đài” quen thuộc của Bosnia, nằm cách Sarajevo khoảng 70 km. Dù sức chứa chỉ khoảng 12.000 chỗ, bầu không khí tại đây luôn được đánh giá rất áp lực.

Theo nhà báo Endin Causevic, cảm giác thi đấu tại Zenica giống như trước 50.000 khán giả. Thành phố nhỏ này dự kiến đón lượng lớn người hâm mộ từ khắp nơi đổ về. Chính quyền địa phương đã mở miễn phí các bãi đỗ xe để phục vụ dòng người tăng cao.

Tuyển Italy được đánh giá cao hơn Bosnia.

Dù bị UEFA giới hạn số lượng khán giả xuống còn 9.000 người, trong đó chỉ có khoảng 800 CĐV Italy, Zenica vẫn được chuẩn bị như một “chảo lửa”. Nhiều CĐV thậm chí đến sân dù không có vé, với hy vọng tìm được cơ hội vào sân.

Bosnia bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái. Đội bóng này không chịu áp lực lớn và hướng đến lần thứ hai góp mặt tại World Cup kể từ năm 2014. HLV Sergej Barbarez xây dựng đội hình kết hợp giữa các cầu thủ trẻ như Muharemovic, Alajbegovic và kinh nghiệm của Edin Dzeko.

Tinh thần của Bosnia được thể hiện qua câu nói của Muharemovic: “Chúng tôi chỉ sợ Chúa.” Đây cũng là thông điệp thể hiện sự tự tin của đội chủ nhà trước trận đấu quan trọng.

Với Italy, đây là thử thách lớn. Một thất bại có thể khiến họ lỡ hẹn với kỳ World Cup thứ ba liên tiếp. Trong khi đó, Bosnia đứng trước cơ hội tạo nên dấu mốc mới trong lịch sử bóng đá nước này.