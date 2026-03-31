MU duyệt chi 200 triệu euro cho bộ đôi tân binh bom tấn

Manchester United đặt mục tiêu tái thiết toàn diện tuyến giữa, khu vực được xem là chìa khóa để đưa đội bóng trở lại đỉnh cao.

MU mơ sở hữu bộ đôi tiền vệ trung tâm chất lượng hàng đầu Ngoại hạng Anh.

Sau nhiều mùa giải thiếu ổn định, ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” xác định rõ hướng đi, đó là xây dựng một hàng tiền vệ đủ sức cạnh tranh danh hiệu, xoay quanh thủ lĩnh Bruno Fernandes.

Theo Fichajes, Sandro Tonali nổi lên như mục tiêu số một trong kế hoạch của MU. Tiền vệ người Italy được đánh giá cao nhờ khả năng điều tiết trận đấu, thu hồi bóng và duy trì sự cân bằng chiến thuật.

Đây chính là mẫu cầu thủ mà Manchester United đã thiếu trong nhiều năm qua. Để có được chữ ký của Tonali, đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng chi 100 triệu euro.

Song song với đó, Elliot Anderson cũng được xem là mảnh ghép quan trọng trong bức tranh dài hạn. Tiền vệ trẻ của Nottingham Forest gây ấn tượng mạnh nhờ lối chơi năng nổ, khả năng xuyên phá và nền tảng thể lực dồi dào.

Anderson không chỉ bổ sung chiều sâu đội hình mà còn mang lại sự linh hoạt trong cách vận hành tuyến giữa. Tuy nhiên, thương vụ này cũng hứa hẹn không dễ dàng khi Manchester City đang theo sát cầu thủ người Anh. Mức giá để sở hữu Anderson cũng vào khoảng 100 triệu euro.

Ý tưởng của Manchester United rất rõ ràng, kết hợp sự sáng tạo của Bruno Fernandes với khả năng kiểm soát của Tonali và sức trẻ của Anderson để tạo nên một tuyến giữa toàn diện. Nếu hoàn tất cả hai thương vụ, “Quỷ đỏ” sẽ sở hữu một trong những hàng tiền vệ đáng gờm nhất châu Âu.

