MU quan tâm Goretzka

  • Thứ ba, 31/3/2026 06:34 (GMT+7)
MU tăng tốc cải tổ tuyến giữa khi nhắm đến Leon Goretzka theo dạng chuyển nhượng tự do.

MU lên kế hoạch nâng cấp tuyến giữa vào hè 2026, trong bối cảnh hàng loạt biến động nhân sự sắp diễn ra tại Old Trafford. Sau khi xác nhận chia tay Casemiro, "Quỷ đỏ" buộc phải tìm kiếm những phương án thay thế xứng tầm.

Một trong những mục tiêu đáng chú ý là Elliot Anderson của Nottingham Forest. Tuy nhiên, đội bóng thành Manchester không dừng lại ở đó khi vẫn cân nhắc bổ sung thêm một tiền vệ khác, trong trường hợp Manuel Ugarte cũng rời đi.

Theo Gazzetta dello Sport, ban lãnh đạo MU hướng sự chú ý tới Leon Goretzka. Tiền vệ này chuẩn bị rời Bayern Munich. Hợp đồng của tuyển thủ Đức hết hạn vào ngày 30/6 và anh xác nhận sẽ tìm kiếm thử thách mới. Theo nhiều nguồn tin, MU sớm có những động thái tiếp cận nhằm chiêu mộ cầu thủ này.

Goretzka được đánh giá là mẫu tiền vệ toàn diện, điểm mạnh nằm ở khả năng kiểm soát và phân phối bóng. Tại Bundesliga mùa này, anh đạt tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 93%, đồng thời hiếm khi để mất bóng. Điều đó cho thấy sự ổn định và đẳng cấp của Goretzka.

Đáng chú ý, Goretzka được cho là yêu cầu phí lót tay khoảng 8,7 triệu bảng cùng mức lương 115.000 bảng/tuần kèm thưởng. Con số này vẫn thấp hơn thu nhập hiện tại của Ugarte, qua đó giúp MU dễ dàng cân đối quỹ lương.

Dù bước sang tuổi 31, Goretzka vẫn duy trì phong độ ổn định và được kỳ vọng có thể chơi đỉnh cao thêm vài mùa giải nữa. Nếu thương vụ hoàn tất, đây sẽ là bản hợp đồng chất lượng, đồng thời là phương án thay thế hợp lý cho Ugarte trong vai trò xoay tua ở tuyến giữa.

