Lối thoát cho Ugarte

Tương lai của Manuel Ugarte ở MU trở nên khó đoán, khi Juventus tái khởi động kế hoạch chiêu mộ tiền vệ người Uruguay trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Ugarte có cơ hội sang Serie A chơi bóng.

Theo La Gazzetta dello Sport, "Bà đầm già" theo dõi Ugarte từ thời anh còn thi đấu cho Sporting Lisbon và sau đó là PSG. Ban lãnh đạo Juventus coi hè 2026 là thời điểm cơ hội cực tốt để vào cuộc, trong bối cảnh cầu thủ 24 tuổi không khẳng định được năng lực tại Old Trafford.

Đáng chú ý, Juventus có cơ hội "xem giò" trực tiếp Ugarte vào ngày 1/4, khi tuyển Uruguay đá giao hữu với Algeria ngay tại sân Allianz. Giám đốc Thể thao Marco Ottolini dự kiến có mặt để đánh giá kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Ugarte gia nhập "Quỷ đỏ" với mức phí 50 triệu euro cách đây 2 năm, nhưng chưa đáp ứng được kỳ vọng. Trong bối cảnh cần tìm lại vị trí và sự ổn định, việc chuyển sang Serie A có thể là hướng đi phù hợp để anh làm mới sự nghiệp.

Ở chiều hướng ngược lại, truyền thông Anh đồng loạt khẳng định Ugarte sẽ bị MU tìm cách bán đứt trong hè 2026. Thời gian của tiền vệ người Uruguay ở sân Old Trafford do đó chỉ còn được tính bằng ngày.

Với Juventus sẵn sàng nhập cuộc và MU không còn quá mặn mà giữ chân, hè 2026 có thể mở ra một lối thoát rõ ràng cho Ugarte.

