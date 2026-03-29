MU quan tâm 2 cầu thủ Real Madrid

MU được cho là chuẩn bị gửi lời đề nghị trị giá 120 triệu euro để chiêu mộ bộ đôi Nico Paz và Eduardo Camavinga từ Real Madrid.

Camavinga lọt vào tầm ngắm MU.

Theo Defensa Central, nếu "Quỷ đỏ" thật sự chi số tiền nói trên, Real Madrid có thể cân nhắc sử dụng nguồn lực tài chính để theo đuổi Enzo Fernandez. Chelsea hiện định giá Fernandez trong khoảng 120-140 triệu euro, con số phù hợp với khoản thu tiềm năng từ 2 thương vụ bán người.

MU đang nỗ lực tìm kiếm những nhân tố phù hợp để nâng tầm tuyến giữa do Casemiro sắp ra đi. Dễ hiểu khi họ muốn có Camavinga và Paz. Dù vậy, tất cả vẫn dừng ở mức tin đồn khi chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy Real Madrid sẵn sàng chia tay 2 cái tên kể trên, hoặc kích hoạt kế hoạch chiêu mộ Fernandez

Với trường hợp của Paz, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hiện nắm 50% quyền sở hữu và coi anh là nhân tố quan trọng trong tương lai. Sau màn trình diễn ấn tượng tại Como và trong màu áo tuyển Argentina, Paz được định hướng trở lại đội một để tiếp tục phát triển.

Trong khi đó, tương lai của Camavinga khó đoán hơn. Tiền vệ người Pháp chưa duy trì được phong độ ổn định, đồng thời một số vấn đề ngoài chuyên môn cũng khiến anh không còn được xem là bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, với hợp đồng còn thời hạn đến năm 2029, Real Madrid không chịu áp lực phải bán và vẫn ưu tiên giúp cầu thủ này tìm lại phong độ tốt nhất.

Bản thân Camavinga cũng được cho là hài lòng với cuộc sống tại Madrid, dù không giấu được sự thất vọng vì thời lượng thi đấu hạn chế. Anh đặt mục tiêu cải thiện màn trình diễn để thuyết phục ban huấn luyện trao cơ hội nhiều hơn trong thời gian tới.

