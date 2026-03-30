MU có thể đón Baleba với giá hời

Tiền vệ Carlos Baleba khả năng rời Brighton với mức giá thấp hơn đáng kể so với con số gây sốc 100 triệu bảng.

MU có cơ hội mua Baleba với giá rẻ hơn 100 triệu bảng.

Hè 2025, MU từng tiếp cận Baleba nhưng nhanh chóng chùn bước trước mức phí quá cao. Tuy nhiên, tình hình hiện tại thay đổi.

Phong độ thiếu ổn định của tiền vệ người Cameroon buộc Brighton buộc phải hạ giá bán, mở ra cơ hội lớn cho các đội bóng theo đuổi, đặc biệt là "Quỷ đỏ".

Dù có 19 lần đá chính tại Premier League và là một phần trong hệ thống của HLV Fabian Hurzeler, Baleba gây thất vọng về sự ổn định. Việc bị thay ra sau hiệp một tới 7 lần trong mùa giải cho thấy anh chưa đáp ứng được kỳ vọng. Điều này tác động trực tiếp đến giá trị chuyển nhượng, yếu tố then chốt trong chiến lược kinh doanh của Brighton.

Đội bóng miền nam nước Anh vốn nổi tiếng với mô hình "mua rẻ, bán đắt". Họ từng chiêu mộ Baleba từ Lille năm 2023 với giá thấp hơn rất nhiều so với định giá hiện tại, nhằm thay thế Moises Caicedo.

Vì vậy, cả khi bán thấp hơn mốc 100 triệu bảng, Brighton vẫn thu về lợi nhuận lớn.

Đáng chú ý, lập trường của Brighton cũng mềm mỏng hơn. Nếu trước đây Brighton kiên quyết không bán, thì hiện ban lãnh đạo xem đây là thời điểm hợp lý để tối đa hóa giá trị cầu thủ. Động thái theo dõi Caleb Yirenkyi của FC Nordsjaelland cho thấy họ sớm chuẩn bị phương án thay thế.

Với riêng Baleba, việc giảm giá có thể là cánh cửa để anh hiện thực hóa tham vọng chơi bóng tại Champions League. Sau một mùa giải nhiều thăng trầm, cơ hội chuyển đến một đội bóng lớn với mức phí dễ chịu hơn trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

