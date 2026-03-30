MU có thể đón Baleba với giá hời

  • Thứ hai, 30/3/2026 19:04 (GMT+7)
Tiền vệ Carlos Baleba khả năng rời Brighton với mức giá thấp hơn đáng kể so với con số gây sốc 100 triệu bảng.

Hè 2025, MU từng tiếp cận Baleba nhưng nhanh chóng chùn bước trước mức phí quá cao. Tuy nhiên, tình hình hiện tại thay đổi.

Phong độ thiếu ổn định của tiền vệ người Cameroon buộc Brighton buộc phải hạ giá bán, mở ra cơ hội lớn cho các đội bóng theo đuổi, đặc biệt là "Quỷ đỏ".

Dù có 19 lần đá chính tại Premier League và là một phần trong hệ thống của HLV Fabian Hurzeler, Baleba gây thất vọng về sự ổn định. Việc bị thay ra sau hiệp một tới 7 lần trong mùa giải cho thấy anh chưa đáp ứng được kỳ vọng. Điều này tác động trực tiếp đến giá trị chuyển nhượng, yếu tố then chốt trong chiến lược kinh doanh của Brighton.

Đội bóng miền nam nước Anh vốn nổi tiếng với mô hình "mua rẻ, bán đắt". Họ từng chiêu mộ Baleba từ Lille năm 2023 với giá thấp hơn rất nhiều so với định giá hiện tại, nhằm thay thế Moises Caicedo.

Vì vậy, cả khi bán thấp hơn mốc 100 triệu bảng, Brighton vẫn thu về lợi nhuận lớn.

Đáng chú ý, lập trường của Brighton cũng mềm mỏng hơn. Nếu trước đây Brighton kiên quyết không bán, thì hiện ban lãnh đạo xem đây là thời điểm hợp lý để tối đa hóa giá trị cầu thủ. Động thái theo dõi Caleb Yirenkyi của FC Nordsjaelland cho thấy họ sớm chuẩn bị phương án thay thế.

Với riêng Baleba, việc giảm giá có thể là cánh cửa để anh hiện thực hóa tham vọng chơi bóng tại Champions League. Sau một mùa giải nhiều thăng trầm, cơ hội chuyển đến một đội bóng lớn với mức phí dễ chịu hơn trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Highlights Bournemouth 2-2 MU Rạng sang 21/3, Manchester United đánh mất lợi thế ở những phút cuối và chấp nhận chia điểm với Bournemouth ở vòng 31 Premier League.

Baleba rớt giá

Sự thiếu ổn định của Carlos Baleba buộc Brighton phải hạ mức định giá, mở ra cơ hội để MU tiếp cận tiền vệ này trong hè 2026.

12:00 28/3/2026

Baleba tụt lại sau ánh đèn 120 triệu bảng

Chỉ 22 phút tại Villa Park đủ để phơi bày thực tế rằng Carlos Baleba đang trượt khỏi quỹ đạo từng đưa anh vào tầm ngắm Manchester United.

16:00 12/2/2026

Ác mộng của Baleba

Rạng sáng 12/2, Carlos Baleba bị rút khỏi sân chỉ sau 22 phút trong trận Brighton thua 0-1 trước Aston Villa ở vòng 26 Premier League.

06:06 12/2/2026

Minh Nghi

    Đọc tiếp

    Niem hy vong cua tuyen Malaysia hinh anh

    Niềm hy vọng của tuyển Malaysia

    9 phút trước 20:50 30/3/2026

    0

    Tối 30/3, Malaysia có buổi tập làm quen sân Thiên Trường chuẩn bị cho trận gặp tuyển Việt Nam thuộc lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027.

    MU theo sat Iraola, cuoc dua HLV nong len hinh anh

    MU theo sát Iraola, cuộc đua HLV nóng lên

    59 phút trước 20:01 30/3/2026

    0

    HLV Andoni Iraola đứng trước bước ngoặt lớn khi sắp hết hợp đồng với Bournemouth và thu hút sự quan tâm từ hàng loạt CLB lớn châu Âu.

    Thoi diem Ronaldo tai xuat hinh anh

    Thời điểm Ronaldo tái xuất

    59 phút trước 20:00 30/3/2026

    0

    Sau thời gian điều trị chấn thương, Cristiano Ronaldo đã trở lại tập luyện và sẵn sàng ra sân thi đấu cùng Al Nassr.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

