MU theo sát Iraola, cuộc đua HLV nóng lên

HLV Andoni Iraola đứng trước bước ngoặt lớn khi sắp hết hợp đồng với Bournemouth và thu hút sự quan tâm từ hàng loạt CLB lớn châu Âu.

Iraola thành “hàng hot”, MU và loạt ông lớn vào cuộc.

Iraola đang trở thành một trong những cái tên đáng chú ý nhất trên thị trường huấn luyện. Hợp đồng của ông với Bournemouth sẽ hết hạn vào ngày 30/6, nhưng đến lúc này, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn chưa đưa ra quyết định về tương lai.

Sau hai mùa rưỡi tại Premier League, Iraola tạo dấu ấn rõ rệt. Ông giúp Bournemouth vượt mốc 40 điểm ở mùa giải hiện tại và vẫn còn cơ hội cạnh tranh vị trí dự cúp châu Âu khi chỉ kém top 6 sáu điểm, trong bối cảnh mùa giải còn 8 vòng.

Không chỉ cải thiện thành tích, Iraola còn nâng tầm Bournemouth về mặt lối chơi và phát triển cầu thủ. Trong hai mùa 2023/24 và 2024/25, đội bóng thiết lập kỷ lục điểm số mới. Nhiều cầu thủ dưới tay ông cũng được bán với giá cao, như Antoine Semenyo, Dominic Solanke, Ilia Zabarnyi, Dean Huijsen hay Milos Kerkez.

Chuỗi 11 trận bất bại tại Premier League hiện tại là minh chứng rõ ràng cho sự ổn định của Bournemouth. Đây là thành tích tốt nhất trong lịch sử CLB và cũng là chuỗi dài nhất giải đấu ở thời điểm này. Gần nhất, họ hòa Manchester United 2-2 trên sân nhà.

Màn trình diễn ấn tượng giúp Iraola nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn. Cựu danh thủ Jamie Redknapp từng nhận định ông đủ năng lực dẫn dắt Manchester United, đồng thời gọi ông là “HLV đẳng cấp”.

Sự quan tâm dành cho Iraola đến từ nhiều phía. Tại Premier League, Crystal Palace được cho là muốn bổ nhiệm ông thay Oliver Glasner. Trong khi đó, Tottenham và Manchester United cũng đã theo dõi sát tình hình của HLV người Tây Ban Nha.

Ở La Liga, Athletic Bilbao xem Iraola là một trong những ứng viên thay thế Ernesto Valverde. Ông từng là biểu tượng của CLB này với hơn 500 lần ra sân, nên nhận được sự ủng hộ từ nhiều phía.

Dù vậy, Bournemouth vẫn muốn giữ chân Iraola. Tại sân Vitality, ông được xem là kiến trúc sư của dự án hiện tại. Đội bóng đã trở thành đối thủ khó chịu tại Premier League và là điểm đến phát triển cho nhiều cầu thủ trẻ.

Trong bối cảnh giải đấu ngày càng cạnh tranh, sự vươn lên của Bournemouth cho thấy vai trò quan trọng của Iraola. Chính điều đó khiến tương lai của ông trở thành một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất trước kỳ chuyển nhượng hè.