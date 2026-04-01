HLV Italy bật khóc xin lỗi

HLV Gennaro Gattuso nghẹn ngào xin lỗi người hâm mộ sau khi ĐTQG Italy thua Bosnia trên chấm 11 m và vắng World Cup lần thứ ba liên tiếp.

“Chúng tôi sẽ không đến World Cup lần thứ ba liên tiếp. Cá nhân tôi xin lỗi vì không hoàn thành nhiệm vụ. Điều này rất đau, thật khó để chấp nhận”, HLV Gennaro Gattuso nói trong nước mắt sau thất bại của Italy trước Bosnia ở chung kết play-off World Cup 2026 rạng sáng 1/4.

Nhà cầm quân sinh năm 1978 xuất hiện trên truyền hình với đôi mắt đỏ và giọng nghẹn. Ông không né tránh trách nhiệm, đồng thời khẳng định vẫn tự hào về các học trò. “Các cầu thủ không đáng phải nhận kết quả này. Chúng tôi chỉ còn 10 người nhưng vẫn tạo ra cơ hội”, Gattuso chia sẻ.

Trên sân Zenica, Italy khởi đầu không tệ. Kean mở tỷ số từ phút 15, giúp đội khách có lợi thế sớm. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra ở phút 41 khi Bastoni nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Memic trong tình huống đối phương thoát xuống.

Việc phải chơi thiếu người khiến Italy gặp nhiều khó khăn trong phần còn lại của trận đấu. Dù vậy, thầy trò Gattuso vẫn nỗ lực chống đỡ và duy trì thế trận. Hai đội không thể phân định thắng thua trong thời gian thi đấu chính thức, buộc phải bước vào loạt luân lưu.

Tại đây, Italy không giữ được sự chính xác cần thiết. Những cú sút hỏng của Pio Esposito và Cristante khiến đội bóng áo thiên thanh trả giá. Bosnia tận dụng tốt hơn để giành chiến thắng, qua đó đoạt vé dự World Cup 2026.

Trong phòng họp báo, Gattuso tiếp tục nhấn mạnh vào tinh thần thi đấu của đội. Ông từ chối nói về các yếu tố bên ngoài. “Tôi không muốn nói về trọng tài hay bất cứ điều gì khác. Các cầu thủ đã chiến đấu như trong chiến hào. Sự cống hiến của họ là điều khiến tôi tự hào nhất”, ông khẳng định.

HLV Italy thừa nhận đây là cú sốc lớn với bóng đá nước này. “Chúng tôi cần chiến thắng này cho bản thân, cho đất nước và cho cả hệ thống bóng đá. Đây là cú đánh rất nặng”, Gattuso nói.

Thất bại trước Bosnia đẩy Italy vào thực tế nghiệt ngã. Đây là lần thứ ba liên tiếp đội tuyển này vắng mặt tại World Cup, sau các kỳ 2018 và 2022. Một đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng.

Lần gần nhất Italy dự World Cup đã từ năm 2014. Khi đó, họ dừng bước ngay từ vòng bảng. Kể từ sau chức vô địch năm 2006, đội bóng áo thiên thanh chưa trở lại vòng knock-out của giải đấu lớn nhất hành tinh.

Khoảng trống kéo dài gần hai thập kỷ khiến nhiều thế hệ người hâm mộ chưa từng chứng kiến Italy tại World Cup. Sau thất bại mới nhất, cảm giác hụt hẫng càng trở nên rõ rệt.

Mạng xã hội Italy bùng nổ sau trận. Nhiều CĐV bày tỏ sự thất vọng và giận dữ. Những hình ảnh chế và bình luận tiêu cực xuất hiện dày đặc, phản ánh tâm trạng chung của người hâm mộ.

Một đêm buồn nữa khép lại với bóng đá Italy. Và tương lai của đội tuyển tiếp tục là dấu hỏi lớn.