Italy đã lỡ hẹn World Cup bao lâu?

Lần gần nhất Italy dự World Cup đã cách đây đủ lâu để bóng đá thế giới thay đổi gần như toàn diện.

Italy một lần nữa lỡ hẹn World Cup

Việc Italy tiếp tục vắng mặt ở World Cup 2026 không chỉ là thất bại về chuyên môn, mà còn phơi bày một thực tế cay đắng: đội bóng áo thiên thanh đứng ngoài sân chơi lớn nhất hành tinh suốt một quãng thời gian đủ dài để cả thế giới bóng đá đổi khác.

Lần gần nhất Italy góp mặt tại World Cup là năm 2014. Khi đó, công nghệ VAR vẫn chưa được áp dụng trong bóng đá. Trọng tài hoàn toàn dựa vào quan sát trực tiếp, và những tranh cãi gần như là một phần không thể tránh khỏi của trận đấu.

Ở thời điểm ấy, Gianluigi Buffon vẫn là chốt chặn đáng tin cậy trong khung gỗ. Trong khi đó, Gianluigi Donnarumma mới chỉ 15 tuổi, còn là một tài năng trẻ đang trên đường bước ra ánh sáng.

Bóng đá thế giới khi ấy cũng mang một diện mạo rất khác. Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đang ở đỉnh cao phong độ, lần lượt ở tuổi 27 và 29. Trong khi đó, Lamine Yamal mới chỉ là cậu bé 7 tuổi, chưa hề xuất hiện trên bản đồ bóng đá đỉnh cao.

Ở cấp độ CLB, Real Madrid khi đó mới có 10 chức vô địch Champions League. Sau hơn một thập kỷ, đội bóng Hoàng gia đã nâng con số này lên 15, cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ của trật tự bóng đá châu Âu.

Ngoài sân cỏ, bối cảnh thế giới cũng khác biệt. Năm 2014, Barack Obama vẫn đang tại nhiệm, trong khi nhiều biến động chính trị và xã hội sau đó đã làm thay đổi cục diện toàn cầu.

Tất cả những chi tiết ấy cho thấy khoảng thời gian Italy vắng bóng ở World Cup không chỉ là vài năm thất bại, mà là cả một thế hệ đã trôi qua. Và với một nền bóng đá từng 4 lần vô địch thế giới, đó là thực tế khó chấp nhận.

5 cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất World Cup 2026 Những ngôi sao hàng đầu thế giới không chỉ là nhân tố định đoạt kết quả trên sân mà còn góp phần định hình cục diện và sức hấp dẫn của World Cup 2026.