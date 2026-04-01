Truyền thông thế giới gọi tên thảm họa tuyển Italy

Báo chí từ Anh, Mỹ đến Tây Ban Nha và Italy cùng chung nhận định: thất bại của Italy không còn là tai nạn, mà là dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng kéo dài.

Tuyển Italy lỡ hẹn với World Cup 2026.

Rạng sáng 1/4, ở chung kết play-off World Cup 2026, thất bại trước Bosnia trên chấm luân lưu khiến Italy chính thức vắng mặt tại World Cup lần thứ ba liên tiếp, và ngay lập tức trở thành tâm điểm trên truyền thông toàn cầu. Sau 120 phút, hai đội hòa nhau 1-1, phần còn lại như người ta vẫn thường gọi là ký ức đau buồn của tuyển Italy.

Từ Anh, Mỹ đến Tây Ban Nha và chính Italy, các tờ báo lớn đều có chung một giọng điệu: thất vọng, gay gắt và đầy hoài nghi về tương lai của đội tuyển áo thiên thanh.

Ở Anh, truyền thông phản ứng nhanh và trực diện. Nhiều tờ báo sử dụng những cụm từ nặng tính biểu tượng để mô tả cú ngã của Italy.

Guardian gọi đây là “một ngày tận thế khác của bóng đá Italy”, nhấn mạnh việc đội tuyển từng 4 lần vô địch World Cup giờ liên tục đứng ngoài cuộc chơi. Quan điểm chung của báo chí Anh là Italy không còn duy trì được bản lĩnh và sự ổn định vốn là thương hiệu trong quá khứ.

Tại Mỹ, cách tiếp cận có phần ngắn gọn nhưng không kém phần sắc lạnh. Các kênh thể thao lớn đồng loạt giật tít “Italy OUT”, coi việc vắng mặt ở World Cup như một chuỗi thất bại kéo dài. Điều đáng chú ý là sự bất ngờ gần như không còn. Italy bị loại, nhưng thế giới không còn xem đó là cú sốc, mà là hệ quả tất yếu của một quá trình sa sút.

Trong khi đó, báo chí Tây Ban Nha đi sâu vào góc nhìn lịch sử và hệ thống. Marca gọi đây là một trong những thất bại lớn nhất của bóng đá Italy, đặt trong sự đối lập với quá khứ huy hoàng.

AS cho rằng Italy đã đánh mất bản sắc chiến thuật, không còn duy trì được sự thực dụng và kỷ luật từng làm nên tên tuổi. El País nhấn mạnh con số đáng báo động: ít nhất 16 năm không dự World Cup, một khoảng trống chưa từng có trong lịch sử hiện đại của đội tuyển.

Tuyển Italy gục ngã trước Bosnia ở chung kết play-off World Cup.

Phản ứng mạnh mẽ nhất đến từ chính Italy. La Gazzetta dello Sport coi thất bại này là “không thể chấp nhận”, cho rằng đội tuyển đã chạm đáy sau nhiều năm trượt dài. Corriere dello Sport dùng cụm từ “thảm họa lặp lại”, nhấn mạnh đây không còn là tai nạn mà là hệ quả của những sai lầm kéo dài trong quản lý.

Tuttosport thì chỉ ra vấn đề tâm lý, khi các cầu thủ không vượt qua được áp lực trong những thời điểm quyết định.

Điểm chung trong cách nhìn của truyền thông bốn khu vực là sự thống nhất về bản chất thất bại. Italy không thua vì một trận đấu, mà vì một chuỗi vấn đề tích tụ qua nhiều năm. Sự thay đổi liên tục trên băng ghế huấn luyện, từ Roberto Mancini đến Luciano Spalletti rồi Gennaro Gattuso, không mang lại sự ổn định. Ngược lại, nó càng làm lộ rõ sự thiếu định hướng.

Bên cạnh đó, nhiều tờ báo cũng thừa nhận Bosnia xứng đáng giành chiến thắng. Đội bóng này được đánh giá cao về tổ chức, kỷ luật và khả năng tận dụng cơ hội. Tuy nhiên, trọng tâm của các bài viết vẫn là sự sa sút của Italy, hơn là màn trình diễn của đối thủ.

Từ một cường quốc từng 4 lần vô địch World Cup, Italy giờ bị nhìn nhận như ví dụ điển hình cho sự tụt dốc của bóng đá châu Âu. Truyền thông quốc tế không chỉ nói về một thất bại, mà đặt ra câu hỏi lớn về cả hệ thống vận hành, từ đào tạo trẻ đến chiến lược phát triển dài hạn.

Ba kỳ World Cup liên tiếp vắng mặt không còn là cú sốc nhất thời. Trong mắt truyền thông thế giới, đó là dấu hiệu rõ ràng của một cuộc khủng hoảng sâu sắc. Và điều đáng lo nhất với Italy lúc này không phải là thất bại, mà là việc chưa ai nhìn thấy con đường trở lại.