Italy ôm hận vì tình huống VAR gây tranh cãi

Bàn gỡ gây tranh cãi của Bosnia cùng loạt quyết định nhạy cảm khiến Italy cay đắng lỡ World Cup lần thứ ba liên tiếp.

Italy bức xúc cho rằng bóng đã chạm tay Dzeko trước khi Bosnia gỡ hoà.

Rạng sáng 1/4, trận chung kết play-off World Cup giữa Bosnia và Italy khép lại trong tranh cãi, khi đội bóng áo thiên thanh thất bại sau loạt luân lưu và tiếp tục lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Bước ngoặt đầu tiên đến từ phút 41, khi Alessandro Bastoni nhận thẻ đỏ, khiến Italy phải chơi thiếu người. Đây là quyết định được đánh giá chính xác, nhưng phần còn lại của trận đấu lại khiến tranh cãi bùng nổ.

Phút 81, Bosnia có bàn gỡ hòa trong tình huống gây nhiều tranh luận. Edin Dzeko bị cho là đã chạm tay khi tranh chấp với Mancini trước khi bóng đến chân Tabakovic ghi bàn.

Dù vậy, trọng tài Clement Turpin và VAR vẫn công nhận bàn thắng, với lý do Dzeko không phải người trực tiếp ghi bàn nên pha chạm tay không bị tính là lỗi dẫn đến bàn thắng.

Italy tiếp tục phản ứng dữ dội ở phút 102. Sandro Tonali thực hiện đường chọc khe để Palestra thoát xuống, nhưng bị Muharemovic phạm lỗi ngay sát vòng cấm.

Trọng tài chỉ rút thẻ vàng, bất chấp việc đây có thể là tình huống ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ ràng. VAR sau đó cũng giữ nguyên quyết định, khiến các cầu thủ Italy, đặc biệt là Gianluigi Donnarumma, không giấu được sự bức xúc.

Ngoài ra, Italy còn đòi phạt đền ở một tình huống bóng chạm người Muharemovic trong vòng cấm. Tuy nhiên, pha bóng được xác định là không đủ cơ sở do khoảng cách quá gần và không có dấu hiệu cố ý.

Những quyết định của tổ trọng tài khiến thất bại của Italy trở nên cay đắng hơn. Trong khi đó, Bosnia tận dụng cơ hội để giành vé dự World Cup, khép lại trận đấu giàu kịch tính nhưng để lại nhiều tranh cãi.

