Số tiền ít ỏi FIFA bồi thường cho Barcelona

Barcelona nhận khoản tiền đền bù từ FIFA sau chấn thương của tiền đạo Raphinha khi phục vụ tuyển Brazil.

Raphinha chấn thương khi thi đấu cho ĐTQG. Ảnh: Reuters.

Theo cơ chế của "Chương trình bảo vệ câu lạc bộ của FIFA", Barcelona chỉ bắt đầu nhận tiền hỗ trợ khi cầu thủ vắng mặt tối thiểu 28 ngày trong thời gian làm nhiệm vụ đội tuyển quốc gia. Sau mốc này, CLB sẽ được chi trả khoảng 20.548 euro cho mỗi ngày cầu thủ không thể thi đấu, với mức tối đa 7,5 triệu euro.

Dù vậy, ở trường hợp của Raphinha, Barcelona không được lợi nhiều về mặt tài chính. Ngôi sao người Brazil được dự đoán nghỉ thi đấu từ 5-6 tuần. Nếu kịch bản này xảy ra, đội bóng xứ Catalonia có thể nhận về khoảng 150.000 euro, con số khiêm tốn so với những tổn thất về chuyên môn.

Sự vắng mặt của Raphinha ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng của Barcelona tại đấu trường châu Âu. Nếu đội bóng dừng bước ở tứ kết Champions League, khoản thất thu sẽ lớn hơn rất nhiều. Ngược lại, chỉ riêng việc lọt vào bán kết cũng có thể mang về cho đội bóng xứ Catalonia 15 triệu euro tiền thưởng.

Trong bối cảnh đó, Barcelona chắc chắn ưu tiên việc Raphinha sớm bình phục hơn là trông chờ vào khoản bồi thường từ FIFA, bởi giá trị mà anh mang lại trên sân cỏ là rất khó thay thế.

Ở mùa giải này, Raphinha ghi 11 bàn và có 3 kiến tạo sau 20 trận tại La Liga, trở thành một trong những nhân tố tấn công hiệu quả nhất của đội bóng.

