Số tiền ít ỏi FIFA bồi thường cho Barcelona

  • Thứ hai, 6/4/2026 19:19 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Barcelona nhận khoản tiền đền bù từ FIFA sau chấn thương của tiền đạo Raphinha khi phục vụ tuyển Brazil.

Raphinha chấn thương khi thi đấu cho ĐTQG. Ảnh: Reuters.

Theo cơ chế của "Chương trình bảo vệ câu lạc bộ của FIFA", Barcelona chỉ bắt đầu nhận tiền hỗ trợ khi cầu thủ vắng mặt tối thiểu 28 ngày trong thời gian làm nhiệm vụ đội tuyển quốc gia. Sau mốc này, CLB sẽ được chi trả khoảng 20.548 euro cho mỗi ngày cầu thủ không thể thi đấu, với mức tối đa 7,5 triệu euro.

Dù vậy, ở trường hợp của Raphinha, Barcelona không được lợi nhiều về mặt tài chính. Ngôi sao người Brazil được dự đoán nghỉ thi đấu từ 5-6 tuần. Nếu kịch bản này xảy ra, đội bóng xứ Catalonia có thể nhận về khoảng 150.000 euro, con số khiêm tốn so với những tổn thất về chuyên môn.

Sự vắng mặt của Raphinha ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng của Barcelona tại đấu trường châu Âu. Nếu đội bóng dừng bước ở tứ kết Champions League, khoản thất thu sẽ lớn hơn rất nhiều. Ngược lại, chỉ riêng việc lọt vào bán kết cũng có thể mang về cho đội bóng xứ Catalonia 15 triệu euro tiền thưởng.

Trong bối cảnh đó, Barcelona chắc chắn ưu tiên việc Raphinha sớm bình phục hơn là trông chờ vào khoản bồi thường từ FIFA, bởi giá trị mà anh mang lại trên sân cỏ là rất khó thay thế.

Ở mùa giải này, Raphinha ghi 11 bàn và có 3 kiến tạo sau 20 trận tại La Liga, trở thành một trong những nhân tố tấn công hiệu quả nhất của đội bóng.

Khác biệt giữa Barcelona và Atletico Madrid Barcelona và Atletico Madrid bước vào trận tứ kết Champions League với 2 triết lý đối lập, qua đó tạo nên sự hấp dẫn của cuộc đối đầu này.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

raphinha FIFA raphinha fifa barcelona

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

Van Persie, Sterling gay phan no hinh anh

Van Persie, Sterling gây phẫn nộ

3 giờ trước 18:00 6/4/2026

0

Hôm 5/4, Feyenoord bị đội bóng đang vật lộn trong cuộc đua trụ hạng Volendam cầm hòa 0-0 và nhìn PSV đăng quang sớm 5 vòng tại giải VĐQG Hà Lan (Eredivisie).

