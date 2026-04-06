Choáng với khán đài gần như dựng đứng ở La Liga

Sân Mestalla của CLB Valencia gây sốt trên mạng xã hội bởi đoạn video ghi lại từ hàng ghế cao nhất khán đài.

Đoạn clip về khu vực khán đài đặc biệt tại Mestalla được chia sẻ bởi tài khoản La Liga nhanh chóng thu hút sự chú ý, kèm theo cảnh báo hài hước: "Đừng ngồi ở đây nếu bạn bị sợ độ cao".

Với thiết kế gần như thẳng đứng và không có mái che, khu vực này không chỉ khiến nhiều người choáng váng mà còn buộc khán giả phải chuẩn bị thật kỹ nếu theo dõi trận đấu dưới điều kiện nắng gắt.

Khu vực khán đài độc đáo ở sân Mestalla.

Trận đấu được ghi lại trong video là cuộc đối đầu giữa Valencia và Celta Vigo hôm 5/4 tại vòng 30 La Liga. Chủ nhà khởi đầu thuận lợi khi Guido Rodriguez mở tỷ số từ sớm. Tuy nhiên, các bàn thắng của Ilaix Moriba, Fer Lopez và Williot Swedberg giúp Celta Vigo lội ngược dòng thắng 3-2.

Sân Mestalla có tuổi đời hơn 100 năm và là thánh địa quen thuộc của Valencia. Sân có sức chứa hơn 48.600 chỗ ngồi, thuộc nhóm những sân vận động lớn tại Tây Ban Nha.

Dù sở hữu bề dày lịch sử ấn tượng, Valencia lại lên kế hoạch chuyển sang sân mới mang tên "Nou Mestalla". Dự án khởi công từ năm 2007 nhưng bị đình trệ do khó khăn tài chính, trước khi được tái khởi động vào năm 2025. Ban lãnh đạo CLB kỳ vọng sẽ hoàn tất và chuyển sang sân mới vào mùa 2027/28.

Cuộc hội ngộ của Usain Bolt và Paul Pogba Usain Bolt xuất hiện tại sân Stade Louis II, chia vui cùng Paul Pogba sau chiến thắng 2-1 của AS Monaco trước Marseille thuộc vòng 28 Ligue 1.