Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Evra giàu sụ

  • Thứ tư, 8/4/2026 16:36 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Patrice Evra không chỉ giàu nhờ bóng đá, mà còn phất lên mạnh mẽ với khối tài sản phình to nhờ hoạt động kinh doanh sau khi giải nghệ.

Evra trở thành ông chủ sau khi giải nghệ.

Ở tuổi 44, cựu hậu vệ người Pháp khẳng định còn thành công hơn sau khi treo giày. Thời đỉnh cao, Evra giành 5 chức vô địch Premier League và 1 Champions League cùng MU. Sau khi rời Old Trafford năm 2014, Evra tiếp tục giành danh hiệu tại Juventus trước khi kết thúc sự nghiệp.

Tuy nhiên, theo Evra, những thành tựu trên sân cỏ trong quá khứ chưa thể so sánh với thành công về mặt tài chính ở hiện tại. Evra tiết lộ đang sở hữu hơn 5 công ty đặt tại UAE, một bước tiến vượt xa những gì bản thân tưởng tượng khi còn nhỏ.

"Tôi nghỉ hưu và thành công hơn trước. Tôi muốn giúp đỡ các vận động viên và tìm được những đối tác phù hợp để làm điều đó", Evra chia sẻ. Một trong những dự án đáng chú ý là cộng đồng PAC (Pro Athlete Community), hỗ trợ các VĐV chuyên nghiệp, đặc biệt về pháp lý và định hướng sự nghiệp.

Không dừng lại ở đó, Evra còn xây dựng thương hiệu cá nhân "I Love This Game", phát triển mạnh mảng nội dung số và kinh doanh hàng hóa. Anh cũng đồng sáng lập nhiều nền tảng như PLAYER, FanCart và Goalpher . Tất cả đều gắn với hệ sinh thái thể thao và người hâm mộ.

Danh mục đầu tư của cựu sao MU mở rộng sang cả lĩnh vực tiêu dùng và công nghệ, bao gồm việc rót vốn vào công ty đồ uống Dash Water tại Anh và nền tảng thể thao giả tưởng Sportfun.

Từ cầu thủ không được đào tạo bài bản về kinh doanh, Evra trở thành hình mẫu doanh nhân thể thao hiện đại. Do đó, Evra giàu lên nhanh chóng nhờ kinh doanh với khối tài sản được cho là vượt xa thời còn thi đấu.

Minh Nghi

Evra

    Đọc tiếp

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý