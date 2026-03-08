Evra bất ngờ cổ vũ Arsenal vô địch

Cựu hậu vệ Manchester United Patrice Evra tin Arsenal đủ sức đăng quang Premier League mùa này.

Evra có lòng tin vào khả năng vô địch của Arsenal.

Cựu hậu vệ Patrice Evra cho rằng Arsenal đang đứng trước cơ hội lớn để chấm dứt cơn khát danh hiệu tại Premier League, dù ông cũng thừa nhận đội bóng của HLV Mikel Arteta vẫn có thể đánh rơi lợi thế trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Evra từng có 8 năm thi đấu cho Manchester United và trực tiếp trải qua thời kỳ cạnh tranh khốc liệt giữa hai CLB tại bóng đá Anh. Trong giai đoạn đó, MU nhiều lần ngăn cản Arsenal giành các danh hiệu lớn, đặc biệt ở cuộc đua vô địch quốc gia.

Đã gần hai thập kỷ trôi qua kể từ lần cuối Arsenal đăng quang tại Premier League. Vì vậy, mùa giải hiện tại được xem là cơ hội hiếm hoi để đội bóng Bắc London khép lại thời gian dài chờ đợi.

Người hâm mộ Arsenal đang kỳ vọng đội bóng của Arteta có thể tận dụng thời điểm khi các đối thủ lớn, đặc biệt là Manchester City, có những giai đoạn thiếu ổn định.

Theo Evra, Arsenal có đủ chất lượng đội hình để đi đến cuối cuộc đua. Tuy nhiên, ông cho rằng áp lực tâm lý trong giai đoạn nước rút có thể trở thành thử thách lớn nhất đối với "Pháo thủ".

"Tôi muốn Arsenal vô địch, tôi chỉ hy vọng họ đừng tự buông thêm lần nữa. Mọi người thích câu đùa tôi từng nói rằng họ giống Netflix vì lúc nào cũng phải chờ đến mùa sau. Cố lên Arsenal, năm nay các bạn có thể làm được. Nhưng tôi cũng sẽ không ngạc nhiên nếu họ lại đánh rơi cơ hội", Evra chia sẻ với truyền thông Anh.

Sự thận trọng trong nhận định của Evra là có cơ sở. Arsenal đang ở vị thế thuận lợi, nhưng cuộc đua vô địch Premier League luôn khắc nghiệt. Chỉ một giai đoạn mất tập trung cũng có thể khiến mọi lợi thế biến mất.

Với người hâm mộ Arsenal, điều quan trọng lúc này là đội bóng giữ được sự ổn định và bản lĩnh trong từng trận đấu còn lại. Nếu làm được điều đó, "Pháo thủ" hoàn toàn có thể khép lại 20 năm chờ đợi bằng một chức vô địch lịch sử.

