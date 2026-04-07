'Tôi sẽ giết cậu' - Evra kể lại cú sốc Tevez rời MU sang Man City

Patrice Evra gây chú ý khi tiết lộ phản ứng dữ dội trước vụ chuyển nhượng gây tranh cãi của Carlos Tevez từ MU sang Man City năm 2009.

Tevez và Park Ji-sung là 2 người bạn thân thiết của Evra ở MU.

Chia sẻ với The Athletic, cựu hậu vệ người Pháp thừa nhận "dọa giết" Tevez vì cảm giác bị phản bội. Thời điểm đó, cả hai là đồng đội thân thiết, sát cánh 79 trận trong màu áo "Quỷ đỏ". Tuy nhiên, mối quan hệ rạn nứt khi tiền đạo người Argentina gia nhập kình địch cùng thành phố sau thất bại ở chung kết Champions League 2009.

Evra cho biết sốc nặng khi nhận tin trong kỳ nghỉ. Theo anh, nguyên nhân sâu xa đến từ việc Tevez không được đề nghị hợp đồng như mong muốn, đồng thời tồn tại mâu thuẫn với HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson.

"Tôi không thể tin nổi. Tôi gọi cho cậu ấy và nói sẽ xử đẹp cậu ấy", Evra kể lại. "Tôi nói 'tôi sẽ giết cậu, bẻ gãy chân cậu, Carlito'. Nỗi đau ấy quá lớn, thật khó mà nuốt trôi. Nhưng tôi nghĩ đó là cách cậu ấy đáp trả Sir Alex. Đó là lý do tôi thất vọng bởi rốt cuộc, chẳng ai biết được toàn bộ sự thật phía sau".

Dù vậy, cựu tuyển thủ Pháp khẳng định tình bạn giữa hai người không đổ vỡ. Anh nhận định MU phải trả giá đắt cho quyết định này, khi Tevez trở thành một trong những nhân tố quan trọng giúp Man City trỗi dậy, mở ra kỷ nguyên thành công với nhiều danh hiệu Premier League.

Thương vụ Tevez làm thay đổi cán cân quyền lực tại Manchester, đồng thời góp phần định hình kỷ nguyên mới của bóng đá Anh. Kể từ sau mùa giải cuối cùng của Sir Alex năm 2012/13, MU chưa vô địch Premier League, trong khi Man City ngần như thống trị giải đấu.

