Cựu cầu thủ MU xuống dốc khó tin

Từng gây chú ý tại MU nhờ sở hữu tiềm năng lớn, trung vệ Tyler Blackett giờ đây phải sang Mỹ chơi bóng để tìm kiếm cơ hội mới trong sự nghiệp.

Blackett ra mắt đội bóng mới.

Blackett bước sang một chương mới trong sự nghiệp khi gia nhập New Mexico United, đội bóng đang thi đấu tại giải hạng Nhì Mỹ (USL Championship). Đây được xem là sự bổ sung đáng chú ý cho hàng thủ của đại diện bang New Mexico trong bối cảnh họ đang cạnh tranh quyết liệt tại giải đấu.

Giám đốc Thể thao Itamar Keinan hào hứng khi chiêu mộ thành công Blackett. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi rất vui mừng khi có được một cầu thủ giàu kinh nghiệm như Tyler. Cậu ấy mang đến chất lượng chuyên môn cũng như tố chất thủ lĩnh cho hàng phòng ngự”.

Blackett trưởng thành từ học viện MU và từng có cơ hội ra sân tại Premier League mùa giải 2014/15. Anh có tổng cộng 11 lần khoác áo đội một “Quỷ đỏ”, trong đó trận ra mắt diễn ra trước Swansea.

Với lối chơi mạnh mẽ và quyết liệt, Blackett từng được đánh giá có tiềm năng phát triển tại sân Old Trafford. Tuy nhiên, trên thực tế, trung vệ này không thể cạnh tranh với những đàn anh đẳng cấp ở đội một.

Sau khi rời MU, Blackett trải qua nhiều đội bóng khác nhau. Anh từng thi đấu theo dạng cho mượn tại Blackpool, trước khi chuyển tới Celtic và góp phần giúp đội bóng này giành chức vô địch giải VĐQG Scotland. Trung vệ người Anh sau đó có quãng thời gian dài khoác áo Reading, rồi chuyển sang Nottingham Forest.

Blackett không xa lạ với bóng đá Mỹ khi từng thi đấu cho Cincinnati tại giải MLS, với 31 lần ra sân trong hai mùa giải. Sau đó, anh trở lại Anh khoác áo Rotherham United trước khi bị thanh lý hợp đồng.

