Real còn bao nhiêu cơ hội vào bán kết?

Sau trận thua trước Bayern Munich ngay trên sân nhà, Real Madrid được dự đoán sẽ gặp muôn vàn khó khăn ở lượt về.

Thất bại 1-2 trước Bayern Munich ở lượt đi tứ kết Champions League rạng sáng 8/4 khiến Real Madrid rơi vào thế bất lợi rõ rệt. Từ cặp đấu cân bằng, cán cân giờ đã nghiêng mạnh về phía đại diện nước Đức.

Theo mô hình dự đoán của Opta, Bayern Munich nắm tới 87,48% khả năng giành vé vào bán kết. Lợi thế không chỉ đến từ chiến thắng tại Bernabeu, mà còn nằm ở trận lượt về trên sân Allianz Arena. Đây là yếu tố có trọng số lớn trong các thuật toán xác suất.

Ở chiều ngược lại, Real Madrid chỉ còn 12,52% cơ hội đi tiếp. Con số này phản ánh rõ mức độ khó khăn mà đội bóng Tây Ban Nha phải đối mặt. Họ buộc phải thắng tại Munich, trước đối thủ đang nắm lợi thế và có xu hướng kiểm soát tốt thế trận khi dẫn trước.

Kịch bản lượt về gần như đã được định hình. Real Madrid cần đẩy cao đội hình, kiểm soát bóng và cải thiện hiệu quả dứt điểm.

Trong khi đó, Bayern Munich có thể chủ động chơi thấp hơn, chờ đợi sai lầm và khai thác khoảng trống. Đây là thế trận thuận lợi cho đội bóng Đức.

Tuy nhiên, Champions League luôn là sân khấu đặc biệt với Real Madrid. Lịch sử đối đầu gần đây phần nào mang lại niềm tin cho NHM của "Los Blancos". Trong bốn lần chạm trán gần nhất tại đấu trường này, Real Madrid đều là đội đi tiếp. Dù vậy, chỉ một lần họ phải đá lượt về trên sân Allianz Arena.

Ký ức đáng nhớ nhất là chiến thắng 4-0 tại Munich trước Bayern của Pep Guardiola ở bán kết năm 2014. Đó là trận đấu Real Madrid vượt qua mọi dự đoán để tạo nên một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất lịch sử giải đấu.

Thực tế hiện tại không đứng về phía Real Madrid. Nhưng với đội bóng này, mọi dự đoán chỉ mang tính tham khảo. Câu chuyện chỉ khép lại khi trận đấu tại Munich kết thúc.

Bayern khải hoàn, Real Madrid lộ giới hạn Bayern Munich rời Bernabeu với chiến thắng 2-1 đầy bản lĩnh, trong khi Real Madrid trải qua một đêm đáng quên khi đánh mất thế trận và liên tiếp mắc sai lầm.