Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Viễn cảnh MU nổ 'bom tấn' đắt nhất lịch sử

  • Thứ sáu, 17/4/2026 18:51 (GMT+7)
Năm 2016, MU chi số tiền kỷ lục cho Paul Pogba và khả năng cao lại thiết lập cột mốc chuyển nhượng mới cho một tiền vệ khác trong hè 2026.

MU quyết tâm bổ sung tiền vệ trong hè này.

Theo chuyên gia chuyển nhượng David Ornstein, giới chủ INEOS sớm chủ động liên hệ với Nottingham Forest để thăm dò khả năng chiêu mộ Elliot Anderson. Cầu thủ 23 tuổi gây ấn tượng mạnh trong màu áo CLB lẫn tuyển Anh, giúp anh vượt qua Adam Wharton, Sandro Tonali hay Bruno Guimaraes để trở thành ưu tiên hàng đầu của "Quỷ đỏ".

Forest được cho là sẵn sàng bán người, nhưng chỉ khi nhận đủ mức phí kỷ lục cho một tiền vệ tại Premier League. Hiện con số này thuộc về Florian Wirtz với thương vụ 116 triệu bảng tới Liverpool. Một số nguồn tin cho biết Forest có thể đòi tới 120 triệu bảng, dù thực tế khả năng dao động từ 80 đến 100 triệu bảng.

Dù vậy, mức giá đó đủ để MU phá kỷ lục chuyển nhượng 89 triệu bảng cho Paul Pogba 10 năm trước. Không chỉ phí chuyển nhượng, mức lương của Anderson cũng không thấp. Tiền vệ này hiện nhận hơn 100.000 bảng/tuần, đồng nghĩa MU phải đưa ra đề nghị hấp dẫn hơn đáng kể nếu muốn có được Anderson.

Trong trường hợp không thể chiêu mộ Anderson, MU vẫn còn các phương án dự phòng. Wharton được đánh giá cao nhưng Crystal Palace sẽ yêu cầu mức phí rất lớn. Tonali và Carlos Baleba cũng nằm trong danh sách, song chưa có diễn biến rõ ràng.

Mùa hè 2026 hứa hẹn là thời điểm then chốt với MU, không chỉ ở thị trường chuyển nhượng mà còn ở băng ghế huấn luyện, khi ban lãnh đạo phải quyết định tương lai của HLV Michael Carrick. Nhưng trước mắt, thương vụ Anderson có thể phá vỡ mọi kỷ lục tại Old Trafford.

Highlights MU 1-2 Leeds United Rạng sáng 14/4, Manchester United nhận thất bại 1-2 trước Leeds United ở vòng 32 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Quyết định đúng đắn nhất của MU

Khâu tấn công của MU cải thiện rõ rệt ở mùa giải này, bất chấp bỏ lỡ cơ hội bứt phá trong cuộc đua giành vé dự Champions League khi thua Leeds 1-2 hôm 14/4.

12 giờ trước

Chelsea ra quyết định với Garnacho

Chelsea lên kế hoạch bán Alejandro Garnacho sau khi từng chi tới 40 triệu bảng để đưa cầu thủ này rời MU.

14 giờ trước

Maguire bị trừng phạt

Harry Maguire có hành vi ứng xử không đúng mực và sẽ vắng mặt khi MU làm khách đến sân Chelsea thuộc vòng 33 Premier League vào rạng sáng 19/4.

19:52 15/4/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

    Paul Labile Pogba là cầu thủ người Pháp gốc Guinée hiện đang chơi cho Manchester United và đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh hoạt động chủ yếu như một tiền vệ trung tâm, nhưng cũng có thể được triển khai như một tiền vệ tấn công, tiền vệ phòng ngự.

    • Ngày sinh: 15/3/1993
    • Nơi sinh: Lagny-sur-Marne, Pháp
    • Chiều cao: 1.91 m
    • Vị trí: Tiền vệ

Đọc tiếp

Bí ẩn vụ Enzo Maresca rời Chelsea

29 phút trước 19:41 17/4/2026

0

Đồng chủ sở hữu Behdad Eghbali mô tả quyết định sa thải HLV Enzo Maresca là bí ẩn và không hoàn toàn xuất phát từ phía Chelsea.

Liverpool nổi bão chuyển nhượng

1 giờ trước 18:50 17/4/2026

0

Liverpool lên kế hoạch táo bạo trên thị trường chuyển nhượng với tổng giá trị có thể chạm mốc 157 triệu bảng, nhằm tái thiết toàn diện 2 cánh sau mùa giải nhiều biến động.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý