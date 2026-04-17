Viễn cảnh MU nổ 'bom tấn' đắt nhất lịch sử

Năm 2016, MU chi số tiền kỷ lục cho Paul Pogba và khả năng cao lại thiết lập cột mốc chuyển nhượng mới cho một tiền vệ khác trong hè 2026.

MU quyết tâm bổ sung tiền vệ trong hè này.

Theo chuyên gia chuyển nhượng David Ornstein, giới chủ INEOS sớm chủ động liên hệ với Nottingham Forest để thăm dò khả năng chiêu mộ Elliot Anderson. Cầu thủ 23 tuổi gây ấn tượng mạnh trong màu áo CLB lẫn tuyển Anh, giúp anh vượt qua Adam Wharton, Sandro Tonali hay Bruno Guimaraes để trở thành ưu tiên hàng đầu của "Quỷ đỏ".

Forest được cho là sẵn sàng bán người, nhưng chỉ khi nhận đủ mức phí kỷ lục cho một tiền vệ tại Premier League. Hiện con số này thuộc về Florian Wirtz với thương vụ 116 triệu bảng tới Liverpool. Một số nguồn tin cho biết Forest có thể đòi tới 120 triệu bảng, dù thực tế khả năng dao động từ 80 đến 100 triệu bảng.

Dù vậy, mức giá đó đủ để MU phá kỷ lục chuyển nhượng 89 triệu bảng cho Paul Pogba 10 năm trước. Không chỉ phí chuyển nhượng, mức lương của Anderson cũng không thấp. Tiền vệ này hiện nhận hơn 100.000 bảng/tuần, đồng nghĩa MU phải đưa ra đề nghị hấp dẫn hơn đáng kể nếu muốn có được Anderson.

Trong trường hợp không thể chiêu mộ Anderson, MU vẫn còn các phương án dự phòng. Wharton được đánh giá cao nhưng Crystal Palace sẽ yêu cầu mức phí rất lớn. Tonali và Carlos Baleba cũng nằm trong danh sách, song chưa có diễn biến rõ ràng.

Mùa hè 2026 hứa hẹn là thời điểm then chốt với MU, không chỉ ở thị trường chuyển nhượng mà còn ở băng ghế huấn luyện, khi ban lãnh đạo phải quyết định tương lai của HLV Michael Carrick. Nhưng trước mắt, thương vụ Anderson có thể phá vỡ mọi kỷ lục tại Old Trafford.

