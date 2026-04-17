Quyết định đúng đắn nhất của MU

Khâu tấn công của MU cải thiện rõ rệt ở mùa giải này, bất chấp bỏ lỡ cơ hội bứt phá trong cuộc đua giành vé dự Champions League khi thua Leeds 1-2 hôm 14/4.

Hàng công của MU lột xác nhờ 3 tân binh.

Nếu như mùa giải trước khép lại với chỉ 44 bàn sau 38 vòng, thì mọi thứ đổi khác dưới thời HLV Michael Carrick mùa này. Sau 32 trận, MU ghi 57 bàn, tăng 13 bàn so với cả mùa trước và ngang bằng thành tích các mùa 2021/22 và 2023/24. Họ chỉ kém mùa 2022/23 đúng 1 bàn và vẫn còn 6 trận để vượt cột mốc 73 bàn ở mùa 2020/21.

"Quỷ đỏ" sở hữu hàng công tốt thứ 3 ở Premier League 2025/26, chỉ kém 2 đội đang đua vô địch là Man City (63 bàn) và Arsenal (62 bàn). Đà cải thiện này đến từ sự phân bổ đồng đều. Có 5 cầu thủ ghi từ 7 bàn trở lên gồm Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko (9 bàn), Casemiro, Bruno Fernandes (8 bàn) và Matheus Cunha (7 bàn).

Khác biệt đến từ bộ 3 tân binh trên hàng công. Mbeumo, Sesko và Cunha trực tiếp góp dấu giày vào 35 bàn thắng và kiến tạo. Điều này cho thấy những quyết định của đội chủ sân Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng trong hè 2025 hoàn toàn đúng đắn.

Tuy nhiên, lối đá của MU vẫn có vết gợn. Bằng chứng là 10/11 bàn gần nhất đến trong hiệp 2, phản ánh việc nhập cuộc chậm và phụ thuộc vào giai đoạn cuối. Trận thua Leeds là minh chứng rõ ràng khi sự ì ạch khiến họ trả giá.

MU hơn vị trí thứ 6 của Chelsea 7 điểm, nhưng lịch thi đấu phía trước là thử thách lớn. Sau 2 trận không thắng, áp lực đang gia tăng đáng kể. Nếu không cải thiện nhịp độ nhập cuộc, lợi thế này có thể nhanh chóng bị xóa nhòa trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Highlights MU 1-2 Leeds United Rạng sáng 14/4, Manchester United nhận thất bại 1-2 trước Leeds United ở vòng 32 Premier League.

