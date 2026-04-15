Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Maguire bị trừng phạt

  • Thứ tư, 15/4/2026 19:52 (GMT+7)
Harry Maguire có hành vi ứng xử không đúng mực và sẽ vắng mặt khi MU làm khách đến sân Chelsea thuộc vòng 33 Premier League vào rạng sáng 19/4.

Theo phán quyết từ Liên đoàn Bóng đá Anh (FA), Maguire bị treo giò thêm 1 trận kèm khoản tiền phạt vì hành vi thiếu chuẩn mực sau tấm thẻ đỏ trong trận hòa Bournemouth 2-2 hôm 21/3. Trung vệ 33 tuổi được cho là phản ứng với trọng tài thứ 4 Matt Donohue khi rời sân.

Trước đó, Maguire bị truất quyền thi đấu bởi trọng tài Stuart Attwell do phạm lỗi ngăn cản cơ hội ghi bàn của Evanilson. Tấm thẻ khiến anh vắng mặt trong thất bại 1-2 của Manchester United trước Leeds United hôm 14/4.

FA cáo buộc Maguire "có hành vi và lời lẽ xúc phạm hoặc không đúng mực đối với trọng tài thứ 4 sau khi bị đuổi khỏi sân".

Cùng thời điểm, MU đối mặt thêm một tổn thất lớn khác khi Lisandro Martinez đứng trước nguy cơ bị treo giò 3 trận sau tấm thẻ đỏ ở trận gặp Leeds. Trung vệ người Argentina kéo tóc Dominic Calvert-Lewin, dẫn đến việc bị truất quyền thi đấu.

"Quỷ đỏ" quyết định kháng cáo án phạt, cho rằng Martinez không dùng lực mạnh và chỉ tranh chấp bóng. Tuy nhiên, theo quy định của PGMO, hành vi kéo tóc đối thủ được xếp vào nhóm bạo lực và sẽ bị thẻ đỏ trực tiếp.

Trong bối cảnh đó, HLV Michael Carrick nhiều khả năng sẽ buộc phải sử dụng cặp trung vệ trẻ khi làm khách tại Stamford Bridge với Leny Yoro (20 tuổi) và Ayden Heaven (19 tuổi), do Matthijs de Ligt vẫn chưa bình phục chấn thương.

Trận đấu với Chelsea mang ý nghĩa then chốt trong cuộc đua top 5. Chiến thắng có thể giúp MU tiến gần hơn tới suất dự Champions League, trong khi thất bại khiến khoảng cách giữa 2 đội bị thu hẹp xuống còn 4 điểm.

Minh Nghi

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý