MU quyết đòi lại công bằng

MU đệ đơn kháng cáo chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi của Lisandro Martinez trong trận thua Leeds United 1-2 thuộc vòng 32 Premier League hôm 14/4.

MU kháng cáo trong bối cảnh hàng thủ rơi vào tình trạng báo động.

Trung vệ người Argentina bị truất quyền thi đấu ở phút 56 sau tình huống va chạm với Dominic Calvert-Lewin. Ban đầu, trọng tài Paul Tierney không thổi phạt, nhưng sau khi tham khảo VAR từ John Brooks, ông rút thẻ đỏ trực tiếp. Quyết định ngay lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ phía đội chủ sân Old Trafford.

HLV Michael Carrick không giấu được sự bức xúc: "Đó là một quyết định gây sốc, thậm chí tệ nhất mà tôi từng chứng kiến". Nhà cầm quân này đặt dấu hỏi về tính nhất quán của tổ trọng tài, khi Calvert-Lewin không bị xử lý trong tình huống vung cùi chỏ vào Leny Yoro trước đó.

Nếu kháng cáo thất bại, Martinez sẽ bị treo giò 3 trận, đồng nghĩa vắng mặt ở các cuộc đối đầu quan trọng với Chelsea, Brentford và Liverpool tại Premier League. Đây là kịch bản ác mộng với hàng thủ vốn tan hoang của MU.

Hiện tại, Matthijs de Ligt chưa thể trở lại từ chấn thương kéo dài, trong khi Harry Maguire đối diện nguy cơ bị phạt nguội vì phản ứng với trọng tài ở vòng trước. Trong bối cảnh đó, Yoro gần như là trung vệ đúng nghĩa duy nhất còn đủ điều kiện thi đấu.

Trước chuyến làm khách giông bão tại Stamford Bridge vào ngày 19/4, Carrick có thể buộc phải trao cơ hội cho cặp trung vệ trẻ Yoro - Ayden Heaven. Đây là phương án đầy rủi ro, nhưng gần như không còn lựa chọn nào khác.

Một cú sảy chân trước Chelsea có thể làm lung lay vị trí của MU trong nhóm dự Champions League. Khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định, "Quỷ đỏ" đối mặt với thử thách khắc nghiệt cả về lực lượng lẫn bản lĩnh.

Highlights MU 1-2 Leeds United

