Cầu thủ thứ 2 rời MU hè này

Altay Bayindir được cho là đạt thỏa thuận cá nhân để trở lại quê nhà khoác áo Besiktas vào hè 2026.

Bayindir nối gót Casemiro rời MU.

Gia nhập MU từ Fenerbahce vào tháng 9/2023 với mức phí 4,3 triệu bảng, Bayindir chưa bao giờ chiếm được vị trí chính thức. Sau hơn 2 mùa giải, thủ thành 27 tuổi mới có 17 lần ra sân, thường xuyên xếp sau Andre Onana và Senne Lammens trong thứ tự ưu tiên.

Bayindir được HLV Ruben Amorim trao cơ hội đầu mùa 2025/26, khi Onana chuyển sang Trabzonspor theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, vị thế của Bayindir suy giảm khi MU chi 18,2 triệu bảng để chiêu mộ Lammens từ Royal Antwerp. Kể từ sau trận thua Brentford hồi cuối tháng 9, anh gần như mất tích trên băng ghế dự bị.

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, Bayindir đạt thỏa thuận cá nhân với Besiktas và thương vụ có thể được công bố ngay sau khi mùa giải khép lại. Với hợp đồng còn thời hạn đến năm 2027, MU dự kiến sẽ thu về một khoản phí chuyển nhượng nhỏ thay vì để cầu thủ ra đi tự do.

Ngoài ra, tương lai của Onana cũng là dấu hỏi. Thủ thành người Cameroon còn 2 năm hợp đồng nhưng đang được rao bán, trong bối cảnh MU muốn tái cấu trúc đội hình và cân đối tài chính. Nếu giành vé dự Champions League, mức lương của Onana tăng mạnh, càng khiến ban lãnh đạo quyết tâm đẩy anh khỏi Old Trafford.

Dù ưu tiên hàng đầu của MU là tăng cường tuyến giữa, ban lãnh đạo vẫn buộc phải tính đến phương án bổ sung một thủ môn dự bị cho Lammens. Trước đó, Casemiro là cầu thủ đầu tiên thông báo chia tay "Quỷ đỏ" vào hè 2026.

Highlights MU 1-2 Leeds United Rạng sáng 14/4, Manchester United nhận thất bại 1-2 trước Leeds United ở vòng 32 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD