Lộ diện HLV sẵn sàng thay Carrick dẫn dắt MU

MU tin tưởng HLV Michael Carrick, song vẫn cân nhắc bổ nhiệm Andoni Iraola nếu đội bóng không đạt mục tiêu dự Champions League.

Iraola nổi lên là ứng cử viên cho chiếc ghế nóng ở MU.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, ban lãnh đạo MU đánh giá tích cực về vai trò của HLV tạm quyền Michael Carrick, bất chấp đội bóng chỉ thắng 1 trong 4 trận gần nhất. Thậm chí, quan điểm của MU không thay đổi dù CLB thua Leeds United 1-2 thuộc vòng 32 Premier League hôm 15/4.

Nhà báo người Italy cho biết nội bộ đội chủ sân Old Trafford nhìn nhận Carrick theo hướng ổn định và ảnh hưởng tích cực lên phòng thay đồ. Ông nhấn mạnh: "Manchester United vẫn rất hài lòng với Carrick, từ thái độ, cách tiếp cận chiến thuật cho đến mối quan hệ ông ấy xây dựng với các cầu thủ".

Tuy nhiên, áp lực thành tích ngày càng gia tăng khi cuộc đua giành vé Champions League bước vào giai đoạn quyết định. Trước mắt Carrick là loạt trận mang tính bước ngoặt với Brentford, Chelsea và Liverpool. Đây đều là những bài kiểm tra cho tương lai của ông tại CLB.

Điều kiện hàng đầu mà INEOS đặt ra là suất dự Champions League mùa tới. Nếu không đạt được mục tiêu này, một quyết định thay đổi trên băng ghế huấn luyện hoàn toàn có thể xảy ra vào cuối mùa.

Trong bối cảnh đó, Iraola nổi lên như ứng viên tiềm năng. Chiến lược gia người Tây Ban Nha thông báo sẽ chia tay Bournemouth vào hè 2026 và sẵn sàng cho một thử thách lớn hơn. Theo Romano, Iraola không đóng cửa với khả năng dẫn dắt MU nếu cơ hội xuất hiện: "Ông ấy chắc chắn cởi mở với việc trở thành HLV tiếp theo của đội bóng".

Hiện chưa có bất kỳ cuộc đàm phán chính thức nào giữa 2 bên, nhưng MU vẫn coi Iraola là phương án dự phòng hàng đầu nếu Carrick không thể giúp đội bóng hoàn thành mục tiêu.

Highlights MU 1-2 Leeds United Rạng sáng 14/4, Manchester United nhận thất bại 1-2 trước Leeds United ở vòng 32 Premier League.

