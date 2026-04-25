Dự án SVĐ giá 2 tỷ bảng của MU giờ ra sao?

Dự án sân vận động mới của MU nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ trên khắp thế giới, đặc biệt là ngày dự án hoàn thành và ra mắt.

Sân nhà của MU được rất nhiều NHM chờ đợi.

Kế hoạch xây sân vận động mới trị giá 2 tỷ bảng của Manchester United vừa nhận thêm cập nhật không mấy tích cực. Sebastian Coe, Chủ tịch nhóm chuyên gia tái thiết Old Trafford, thừa nhận thời điểm hoàn thành hiện "chưa chắc chắn".

Coe là người đứng đầu bộ phận được lập ra để xây dựng lộ trình phát triển cơ sở hạ tầng cho CLB. Theo ông, trở ngại lớn nhất lúc này là việc thu mua các khu đất xung quanh địa điểm hiện tại.

Dự án được định hướng trở thành sân vận động hiện đại sức chứa 100.000 chỗ ngồi, được ví như "Wembley của phương Bắc". Đây cũng là tham vọng lớn của đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe trong kế hoạch nâng tầm đội bóng cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Trên podcast The Sports Agents, Coe cho biết quy mô cuối cùng của công trình phụ thuộc trực tiếp vào việc hoàn tất mua bán và giải phóng nhiều lô đất khác nhau. Vì thế, ông từ chối đưa ra mốc thời gian cụ thể.

Dù vậy, người đứng đầu dự án nhấn mạnh mọi thứ vẫn đang đi đúng hướng. Ông tin một sân vận động đẳng cấp thế giới có thể tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ cho khu vực Trafford, từ tạo việc làm, nhà ở đến thúc đẩy giáo dục và đầu tư.

Kinh nghiệm từng tham gia điều hành Olympic London 2012 giúp Coe tin rằng thể thao có thể trở thành động lực tái thiết đô thị hiệu quả.

Theo kế hoạch, báo cáo khuyến nghị cuối cùng sẽ được công bố vào cuối năm 2026. Khi đó, ban lãnh đạo MU sẽ có cơ sở rõ ràng hơn để quyết định vị trí sân mới cũng như phương án phát triển khu đất rộng 370 mẫu Anh xung quanh.

Cách để MU vô địch Premier League 2025/26 Trong một mùa giải đầy biến động của Ngoại hạng Anh, một cơ hội nhỏ nhất đôi khi cũng có thể giúp ''Quỷ đỏ'' lên ngôi vô địch.

