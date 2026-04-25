Dự án SVĐ giá 2 tỷ bảng của MU giờ ra sao?

  • Thứ bảy, 25/4/2026 06:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Dự án sân vận động mới của MU nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ trên khắp thế giới, đặc biệt là ngày dự án hoàn thành và ra mắt.

Sân nhà của MU được rất nhiều NHM chờ đợi.

Kế hoạch xây sân vận động mới trị giá 2 tỷ bảng của Manchester United vừa nhận thêm cập nhật không mấy tích cực. Sebastian Coe, Chủ tịch nhóm chuyên gia tái thiết Old Trafford, thừa nhận thời điểm hoàn thành hiện "chưa chắc chắn".

Coe là người đứng đầu bộ phận được lập ra để xây dựng lộ trình phát triển cơ sở hạ tầng cho CLB. Theo ông, trở ngại lớn nhất lúc này là việc thu mua các khu đất xung quanh địa điểm hiện tại.

Dự án được định hướng trở thành sân vận động hiện đại sức chứa 100.000 chỗ ngồi, được ví như "Wembley của phương Bắc". Đây cũng là tham vọng lớn của đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe trong kế hoạch nâng tầm đội bóng cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Trên podcast The Sports Agents, Coe cho biết quy mô cuối cùng của công trình phụ thuộc trực tiếp vào việc hoàn tất mua bán và giải phóng nhiều lô đất khác nhau. Vì thế, ông từ chối đưa ra mốc thời gian cụ thể.

Dù vậy, người đứng đầu dự án nhấn mạnh mọi thứ vẫn đang đi đúng hướng. Ông tin một sân vận động đẳng cấp thế giới có thể tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ cho khu vực Trafford, từ tạo việc làm, nhà ở đến thúc đẩy giáo dục và đầu tư.

Kinh nghiệm từng tham gia điều hành Olympic London 2012 giúp Coe tin rằng thể thao có thể trở thành động lực tái thiết đô thị hiệu quả.

Theo kế hoạch, báo cáo khuyến nghị cuối cùng sẽ được công bố vào cuối năm 2026. Khi đó, ban lãnh đạo MU sẽ có cơ sở rõ ràng hơn để quyết định vị trí sân mới cũng như phương án phát triển khu đất rộng 370 mẫu Anh xung quanh.

De Ligt tái xuất

Chiều 24/4, MU xác nhận tình trạng của Matthijs de Ligt sau khi trung vệ người Hà Lan vắng mặt kể từ cuối năm 2025.

14 giờ trước

Man City vượt MU trong thương vụ 100 triệu bảng

Manchester City được cho là chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua giành Elliot Anderson, cái tên cũng nằm trong tầm ngắm của Manchester United và Arsenal.

21 giờ trước

Rangnick đã đúng với MU

MU theo đuổi một cái tên mà họ từng có cơ hội sở hữu từ nhiều năm trước nếu khi đó chịu lắng nghe Ralf Rangnick.

24:1462 hôm qua

Cách để MU vô địch Premier League 2025/26 Trong một mùa giải đầy biến động của Ngoại hạng Anh, một cơ hội nhỏ nhất đôi khi cũng có thể giúp ''Quỷ đỏ'' lên ngôi vô địch.

Đào Trần

MU Sebastian Coe Sir Jim Ratcliffe Old Trafford Manchester United

    Rooney chê Real Madrid như đội bóng lạc lối

    Rooney chê Real Madrid như đội bóng lạc lối

    5 phút trước 07:11 25/4/2026

    Wayne Rooney chỉ trích gay gắt màn trình diễn của Real Madrid sau trận hòa 1-1 trước Real Betis thuộc vòng 32 La Liga rạng sáng 25/4, đồng thời đặt dấu hỏi lớn về năng lực cầm quân của HLV Alvaro Arbeloa.

    Real Madrid mất cả điểm lẫn Mbappe

    Real Madrid mất cả điểm lẫn Mbappe

    34 phút trước 06:42 25/4/2026

    Kylian Mbappe gặp vấn đề gân kheo trong trận Real Madrid hòa Real Betis 1-1 thuộc vòng 32 rạng sáng 25/4, kết quả khiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha gặp khó ở cuộc đua vô địch La Liga.

