De Ligt tái xuất

Chiều 24/4, MU xác nhận tình trạng của Matthijs de Ligt sau khi trung vệ người Hà Lan vắng mặt kể từ cuối năm 2025.

De Ligt đã có thể trở lại tập luyện.

Trong thông báo mới nhất trên trang chủ, MU xác nhận De Ligt trở lại sân tập tại Carrington và đang tích cực phục hồi dưới sự giám sát của đội ngũ y tế. Trung vệ 26 tuổi hiện tập luyện riêng trên sân cỏ và thể hiện tinh thần lạc quan, quyết tâm sớm đạt trạng thái thể lực tốt nhất.

HLV Michael Carrick chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho ngày trở lại của học trò, cho thấy sự thận trọng của ban huấn luyện trước một chấn thương phức tạp. Dù chưa rõ thời điểm tái xuất, tín hiệu tích cực từ sân tập cho thấy De Ligt có thể vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, mở ra hy vọng sớm trở lại trong màu áo MU.

Theo chuyên gia Stephen Smith – CEO của Kitman Labs, chấn thương lưng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ông nhấn mạnh khu vực này chịu toàn bộ tải trọng cơ thể, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận động như chạy, xoay người hay dứt điểm. Vì vậy, quá trình hồi phục có thể kéo dài hơn dự kiến, tùy thuộc vào mức độ tổn thương cụ thể.

Lần gần nhất De Ligt ra sân là trong chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace. Ở trận đó, anh gặp vấn đề ở lưng dưới, chấn thương từng được HLV Ruben Amorim khi ấy đánh giá không nghiêm trọng. Thậm chí, nhà cầm quân này từng kỳ vọng tuyển thủ Hà Lan có thể trở lại ở cuộc đối đầu Wolves vào ngày 8/12.

Tuy nhiên, những biến chứng ngoài dự kiến khiến quá trình hồi phục kéo dài hơn nhiều. Trước khi dính chấn thương, De Ligt là trụ cột không thể thay thế, thi đấu trọn vẹn mọi phút tại Premier League cho "Quỷ đỏ". Anh thậm chí còn được người hâm mộ bầu chọn là Cầu thủ hay nhất tháng 11.

