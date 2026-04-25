Liverpool bằng điểm MU

Đêm 25/4, Liverpool đánh bại Crystal Palace với tỷ số 3-1 thuộc vòng 34 giải Ngoại hạng Anh.

Liverpool và MU còn màn đối đầu trực tiếp tại Old Trafford.

3 điểm trên sân nhà giúp Liverpool vươn lên vị trí thứ 4, bằng điểm MU (58) nhưng chơi nhiều hơn một trận, đồng thời hơn đội đứng thứ 6 đến 8 điểm. Lúc này, cánh cửa dự Champions League của đội bóng vùng Merseyside hoàn toàn rộng mở.

Dù để thua Crystal Palace tới 3 lần trong mùa giải này, đoàn quân của Arne Slot vẫn nhập cuộc đầy tự tin. Phút thứ 20, VAR đã từ chối một quả phạt đền của Mohamed Salah, nhưng CĐV "The Kop" không phải đợi lâu. Alexander Isak khai thông thế bế tắc sau pha khống chế và dứt điểm tinh tế từ nỗ lực của Alexis Mac Allister ở phút 35.

Kịch tính đẩy lên cao khi đội khách vùng lên mạnh mẽ. Thủ thành "đóng thế" Freddie Woodman có những giây phút xuất thần khi liên tiếp cản phá các pha dứt điểm của Mateta và Lacroix. Ngay sau tình huống cứu thua đó, Liverpool phản công chớp nhoáng. Florian Wirtz và Curtis Jones phối hợp nhịp nhàng để Andy Robertson dứt điểm tung lưới Dean Henderson ở phút 40.

Liverpool phá dớp thua trước Crystal Palace.

Hiệp hai chứng kiến nỗ lực không ngừng nghỉ của thầy trò Oliver Glasner. Palace thắp lại hy vọng bằng bàn rút ngắn tỷ số của Daniel Munoz sau một tình huống hỗn loạn khi Woodman dính chấn thương. Tuy nhiên, sự nghiệt ngã của bóng đá đã gọi tên Jorgen Strand Larsen khi anh đưa bóng đi trúng cột dọc ở cơ hội gỡ hòa cuối cùng.

Phút bù giờ, Florian Wirtz khép lại màn trình diễn siêu hạng bằng cú dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, ấn định thắng lợi 3-1. Dẫu vậy, niềm vui của Liverpool không trọn vẹn khi Mohamed Salah phải rời sân vì chấn thương cơ.

