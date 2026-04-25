Aston Villa sảy chân, trao 'món quà' cho MU

  • Thứ bảy, 25/4/2026 20:23 (GMT+7)
Tối 25/4 (giờ Hà Nội), Aston Villa bất ngờ thất thủ 0-1 trước Fulham thuộc vòng 34 Premier League và gián tiếp trao lợi thế cho MU trong cuộc đua top 3.

Bước vào trận với phong độ ổn định, đội bóng của HLV Unai Emery được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài chuỗi bất bại lên con số 5. Tuy nhiên, Fulham mới là đội nhập cuộc chủ động hơn. Ngay từ những phút đầu, đội chủ nhà liên tục gây sức ép bằng các pha lên bóng tốc độ, buộc hàng thủ Villa phải làm việc vất vả.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Fulham có bàn mở tỷ số ở phút 43. Từ tình huống phối hợp bên cánh phải, Timothy Castagne tạt bóng khó chịu vào vùng cấm, Sasa Lukic đánh đầu bị thủ môn Emi Martinez cản phá, nhưng Ryan Sessegnon kịp thời băng vào đá bồi, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 1-0.

Sang hiệp hai, Aston Villa đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. HLV Emery liên tục điều chỉnh nhân sự. Dù vậy, sự thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm khiến đội khách không thể tận dụng cơ hội. Điển hình là pha bỏ lỡ đáng tiếc của Ollie Watkins ở phút 60 khi anh dứt điểm vọt xà trong tư thế thuận lợi.

Fulham thậm chí suýt nhân đôi cách biệt ở phút 65 khi Castagne đánh đầu tung lưới Villa. Tuy nhiên, trọng tài không công nhận bàn thắng do lỗi cản trở thủ môn Martinez trong tình huống trước đó.

Những phút cuối, Aston Villa dồn toàn lực tấn công nhưng vấp phải hàng thủ kín kẽ của Fulham. Chung cuộc, đội chủ sân Craven Cottage giành chiến thắng tối thiểu 1-0, qua đó san bằng điểm số với Chelsea ở vị trí thứ 8.

Ngược lại, kết quả khiến Aston Villa mở ra cơ hội để MU bứt phá, xây chắc vị trí thứ 3 trên BXH Premier League. Sau 34 vòng, họ có cùng 58 điểm với MU nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Hiểu Phong

