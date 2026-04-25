Vì sao không một CLB nào muốn có Vinicius?

22/4/2026 Thể thao 1.6K

Mùa giải 2025/26 đang đi đến hồi kết, với Vinicius và Real Madrid. Đây có thể coi là một mùa giải thất bại nơi những chỉ trích nhắm vào tiền đạo người Brazil là không ít.

Highlights Brighton 3-0 Chelsea

22/4/2026 Thể thao 11.7K

Chelsea để thua 0-3 trước Brighton ở vòng 34 Premier League rạng sáng 22/4. Đây cũng là thất bại thứ 7 trong 8 trận gần nhất của "The Blues" trên mọi đấu trường mùa này.

Donnarumma ăn mừng sau chiến thắng trước Arsenal

20/4/2026 Thể thao 2.0K

Trong trận đấu với Arsenal tại vòng 33 Premier League tối 19/4. Donnarumma đã mắc sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua của đội chủ nhà. May mắn cho anh là chiến thắng vẫn ở lại bên đội chủ sân Etihad.

Ronaldo ghi bàn thứ 969

19/4/2026 Thể thao 23.9K

Tối 19/4 (giờ Hà Nội), Cristiano Ronaldo chạm mốc 969 bàn trong sự nghiệp khi mở tỷ số cho Al Nassr ở tứ kết AFC Champions League Two trận gặp Al Wasl.

Cầu thủ Atletico khóc nức nở

19/4/2026 Thể thao 12.9K

Sau khi thất bại 3-4 trên chấm luân lưu trước Real Sociedad ở chung kết Copa del Rey rạng sáng 19/4, các cầu thủ Atletico Madrid suy sụp và không kìm được nước mắt.

Highlights Chelsea 0-1 MU

19/4/2026 Thể thao 51.1K

Rạng sáng 19/4 (giờ Hà Nội), MU có chiến thắng 1-0 trước Chelsea ở vòng 33 Premier League để củng cố tấm vé dự Champions League mùa sau.

