Saudi Arabia săn đón Lee Kang-in

Tương lai của tiền vệ Lee Kang-in tại Paris Saint-Germain đang trở thành chủ đề thu hút sự chú ý, khi một đội bóng lớn từ Saudi Arabia bất ngờ nhập cuộc.

Lee Kang-in được săn đón. Ảnh: Reuters.

Theo Paris Insider, Al Ahli gửi lời đề nghị hấp dẫn nhằm chiêu mộ tiền vệ người Hàn Quốc ngay trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Đây được xem là động thái nghiêm túc, cho thấy tham vọng tiếp tục nâng cấp đội hình của đại diện Saudi Pro League.

Nguồn tin cho biết lời đề nghị dành cho Lee không tiết lộ con số cụ thể nhưng có giá trị rất cao, đủ sức khiến PSG phải cân nhắc. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô nước Pháp không có ý định chia tay cầu thủ sinh năm 2001.

Ban lãnh đạo PSG nỗ lực thuyết phục Lee gia hạn hợp đồng như một cách khẳng định vai trò lâu dài của anh trong dự án phát triển đội bóng.

Dù không đá chính thường xuyên, Lee vẫn được đánh giá là nhân tố quan trọng trong hệ thống chiến thuật của HLV Luis Enrique. Khả năng sáng tạo, kỹ thuật cá nhân và sự linh hoạt giúp anh trở thành phương án chiến lược trong nhiều trận đấu lớn.

Theo Le Parisien, Lee cũng cảm thấy hài lòng với cuộc sống cũng như định hướng phát triển sự nghiệp tại PSG. Tiền vệ sinh năm 2001 quyết tâm cạnh tranh vị trí và tin rằng bản thân vẫn còn nhiều cơ hội để khẳng định giá trị.

Với lập trường cứng rắn từ PSG và cả quyết tâm ở lại của Lee, thương vụ chiêu mộ tuyển thủ Hàn Quốc của Al Ahli được dự báo sẽ không dễ dàng.

