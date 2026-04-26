MU sắp chia tay 13 cầu thủ

Manchester United có thể chia tay tới 13 cầu thủ trong mùa hè 2026 khi các ông chủ từ INEOS chuẩn bị cuộc cải tổ mạnh tay tại Old Trafford.

MU chuẩn bị cho cuộc thanh lọc lực lượng mạnh mẽ trong mùa hè này.

Manchester United đang hướng tới kỳ chuyển nhượng hè bận rộn bậc nhất nhiều năm qua, nhưng trọng tâm không chỉ nằm ở việc chiêu mộ tân binh. Theo truyền thông Anh, ban lãnh đạo mới của INEOS xem việc thanh lọc lực lượng là ưu tiên hàng đầu để tái thiết đội bóng.

Danh sách có thể rời Old Trafford gồm nhiều cái tên đáng chú ý. Casemiro đã thông báo ra đi khi hợp đồng khép lại. Việc chia tay tiền vệ hưởng lương cao nhất đội sẽ giúp MU giảm đáng kể quỹ lương.

Marcus Rashford cũng đứng trước tương lai bất định. Tiền đạo người Anh đang khoác áo Barcelona theo dạng cho mượn. Đội bóng Tây Ban Nha có quyền mua đứt nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng. MU được cho là muốn bán để thu ngân sách phục vụ mua sắm vì Rashford không còn nằm trong kế hoạch của đội.

Hai trường hợp khác là Rasmus Hojlund và Jadon Sancho. Hojlund đang thi đấu cho Napoli và có khả năng được mua đứt. Sancho sau quãng thời gian gây thất vọng tiếp tục nằm ngoài kế hoạch lâu dài.

Ở vị trí thủ môn, Andre Onana có thể bị bán nếu MU nhận đề nghị hợp lý. Tương lai của Altay Bayindir cũng chưa rõ ràng khi anh muốn được thi đấu thường xuyên hơn.

Một số cầu thủ khác như Tyrell Malacia, Joshua Zirkzee hay Manuel Ugarte đều đối mặt nguy cơ bị thanh lý nếu không thuyết phục ban huấn luyện.

Ngoài ra, nhiều tài năng trẻ từ học viện cũng có thể ra đi để tìm cơ hội phát triển. MU muốn rút gọn đội hình, giảm gánh nặng tài chính và tạo khoảng trống cho các tân binh.

