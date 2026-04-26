Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

MU sắp chia tay 13 cầu thủ

  • Chủ nhật, 26/4/2026 06:10 (GMT+7)
Manchester United có thể chia tay tới 13 cầu thủ trong mùa hè 2026 khi các ông chủ từ INEOS chuẩn bị cuộc cải tổ mạnh tay tại Old Trafford.

Manchester United đang hướng tới kỳ chuyển nhượng hè bận rộn bậc nhất nhiều năm qua, nhưng trọng tâm không chỉ nằm ở việc chiêu mộ tân binh. Theo truyền thông Anh, ban lãnh đạo mới của INEOS xem việc thanh lọc lực lượng là ưu tiên hàng đầu để tái thiết đội bóng.

Danh sách có thể rời Old Trafford gồm nhiều cái tên đáng chú ý. Casemiro đã thông báo ra đi khi hợp đồng khép lại. Việc chia tay tiền vệ hưởng lương cao nhất đội sẽ giúp MU giảm đáng kể quỹ lương.

Marcus Rashford cũng đứng trước tương lai bất định. Tiền đạo người Anh đang khoác áo Barcelona theo dạng cho mượn. Đội bóng Tây Ban Nha có quyền mua đứt nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng. MU được cho là muốn bán để thu ngân sách phục vụ mua sắm vì Rashford không còn nằm trong kế hoạch của đội.

Hai trường hợp khác là Rasmus Hojlund và Jadon Sancho. Hojlund đang thi đấu cho Napoli và có khả năng được mua đứt. Sancho sau quãng thời gian gây thất vọng tiếp tục nằm ngoài kế hoạch lâu dài.

Ở vị trí thủ môn, Andre Onana có thể bị bán nếu MU nhận đề nghị hợp lý. Tương lai của Altay Bayindir cũng chưa rõ ràng khi anh muốn được thi đấu thường xuyên hơn.

Một số cầu thủ khác như Tyrell Malacia, Joshua Zirkzee hay Manuel Ugarte đều đối mặt nguy cơ bị thanh lý nếu không thuyết phục ban huấn luyện.

Ngoài ra, nhiều tài năng trẻ từ học viện cũng có thể ra đi để tìm cơ hội phát triển. MU muốn rút gọn đội hình, giảm gánh nặng tài chính và tạo khoảng trống cho các tân binh.

Liverpool bằng điểm MU

Đêm 25/4, Liverpool đánh bại Crystal Palace với tỷ số 3-1 thuộc vòng 34 giải Ngoại hạng Anh.

9 giờ trước

Aston Villa sảy chân, trao 'món quà' cho MU

Tối 25/4 (giờ Hà Nội), Aston Villa bất ngờ thất thủ 0-1 trước Fulham thuộc vòng 34 Premier League và gián tiếp trao lợi thế cho MU trong cuộc đua top 3.

12 giờ trước

FA phán cầu thủ MU có 'hành vi không thể chấp nhận được'

Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) phát thông điệp cứng rắn rằng bóng đá không có chỗ cho những pha chơi xấu như trường hợp kéo tóc của Lisandro Martinez.

24 giờ trước

Màn tái xuất gây sốt của dàn huyền thoại MU Hôm 19/4, khoảnh khắc Eric Cantona dẫn dắt dàn huyền thoại MU ra sân chuẩn bị cho trận giao hữu ở Hàn Quốc khiến người hâm mộ bùng nổ cảm xúc.

Đào Trần

MU INEOS Manchester United Casemiro Marcus Rashford Jadon Sancho

    Đọc tiếp

    Pha bong gay phan no cua cau thu Arsenal hinh anh

    Pha bóng gây phẫn nộ của cầu thủ Arsenal

    36 phút trước 07:27 26/4/2026

    0

    Pha bỏ lỡ cuối trận của các cầu thủ Arsenal trong chiến thắng 1-0 trước Newcastle ở vòng 34 Premier League rạng sáng 26/4 khiến nhiều người hâm mộ không hài lòng.

    Manchester City lai khien nuoc Anh tuyet vong hinh anh

    Manchester City lại khiến nước Anh tuyệt vọng

    1 giờ trước 07:00 26/4/2026

    0

    Vào chung kết FA Cup lần thứ tư liên tiếp, Manchester City tiếp tục gửi thông điệp lạnh lùng tới phần còn lại: đế chế của Pep Guardiola vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

    MU nham nguoi thay Casemiro hinh anh

    MU nhắm người thay Casemiro

    1 giờ trước 06:58 26/4/2026

    0

    Manchester United đưa Ederson của Atalanta vào tầm ngắm, xem tiền vệ người Brazil là phương án thay thế Casemiro trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý