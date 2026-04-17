Huyền thoại Nakamura tái xuất

Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) công bố quyết định bổ nhiệm cựu danh thủ Shunsuke Nakamura vào ban huấn luyện trước thềm World Cup 2026.

Theo thông báo từ JFA, Nakamura sẽ làm trợ lý cho HLV Hajime Moriyasu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nhưng vai trò cụ thể chưa được công bố. Sự xuất hiện của Nakamura gây chú ý khi đánh dấu lần đầu tiên cựu tiền vệ này tham gia ban huấn luyện đội tuyển quốc gia sau khi giải nghệ.

Chia sẻ trên trang chủ JFA, Nakamura cho biết: “Tôi đã xem xét kỹ khả năng đóng góp cho đội tuyển trước khi ra quyết định. Sau khi cảm nhận được sự tâm huyết và những lời động viên từ HLV trưởng, tôi quyết định sẽ sát cánh cùng đội tuyển".

Trong quá khứ, Nakamura được đánh giá là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Nhật Bản, nổi bật với kỹ thuật cá nhân điêu luyện, nhãn quan chiến thuật sắc bén và khả năng đá phạt xuất sắc trong suốt sự nghiệp thi đấu tại châu Âu và trong nước.

Tuy nhiên, việc chuyển từ vai trò cầu thủ sang làm trợ lý ở đội tuyển quốc gia tại một giải đấu lớn là thách thức hoàn toàn khác. Không chỉ đòi hỏi năng lực chuyên môn, Nakamura còn phải chứng minh khả năng hỗ trợ chiến thuật, điều phối đội hình và chịu áp lực lớn từ kỳ vọng của người hâm mộ.

Tại vòng chung kết World Cup 2026, Nhật Bản nằm ở bảng F cùng Hà Lan, Thụy Điển và Tunisia. Ở kỳ FIFA World Cup 2022, Nhật Bản vượt qua vòng bảng nhưng dừng chân tại vòng 1/8 sau thất bại trước Croatia.

